Obwohl Heinz Engwerk (86) als junger Mann nicht tanzen konnte, hat er seine Liselotte (85) beim Tanzen kennengelernt. Mit einem Trick hat er das Herz der 18-jährigen Glienickerin erobert. „Ich war mit Erlaubnis meiner Eltern mit meiner Cousine tanzen. Und den ganzen Abend hat mich ein Grenzsoldat aufgefordert“, sagt Liselotte Engwerk. Doch dankend lehnte sie immer ab und erntete dafür einen Pfennig. „Den gab es vom abgewiesenen Tänzer“, erinnert sich Liselotte Engwerk.

Doch als sie sich mit ihrer Cousine und ein paar Pfennigen in der Tasche auf den Heimweg machte, schlenderten zwei Soldaten hinter den Frauen hinterher. Einer davon war Heinz Engwerk, damals 20 Jahre alt.

Mit dem Hochzeitsfoto in der Hand und Yorki Brösel auf dem Schoß gibt es einen Bussi. Quelle: ENRICO_KUGLER

Die Vier kamen ins Gespräch. Dabei kam raus: „Ich hatte meinen Kameraden beim Tanz vorgeschickt, damit kein anderer die Liselotte auffordern konnte. Denn ich konnte damals nicht tanzen“, sagt Heinz Engwerk. „Aber da sie ja meinem Kameraden immer einen Korb gab und nicht tanzen wollte, konnte ich sie ja prima beobachten“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Auf Anhieb sind sich die junge Liselotte und der junge Heinz sympathisch. „Auch das Herz meiner Eltern hat er im Sturm erobert“, sagt Liselotte Engwerk. So sehr, dass sie gleich den jungen Leuten einen Besuch im Olympia-Kino erlaubten. „An den Film kann ich mich nicht mehr erinnern“, sagt Liselotte Engwerk. „Nur daran, dass ich im Kino plötzlich bekannte Stimmen hinter mir hörte.“ Es waren ihre Eltern, die dem fremden Mann wohl doch noch nicht ganz trauten.

Eines von vielen Fotoalben: Es erinnert an die Zeit, als die zwei für einen Reiseunternehmer um die Welt tingelten. 33 Länder haben sie besucht. Heinz Engwerk als Reiseleiter und Liselotte als Organisatorin. Quelle: ENRICO_KUGLER

Zwei Jahre später trauten sich Liselotte und Heinz Engwerk. Am 27. August haben sie 1955 geheiratet. Doch fast wären sie da zu ihrer eigenen Hochzeit in der Glienicker Kirche zu spät gekommen. Die Hochzeitskutsche war nicht pünktlich – im wilden Galopp ging’s zur Kirche, wo die Hochzeitsgesellschaft schon ungeduldig wartete. Dann stiegen endlich auch der Bräutigam im geborgten Anzug mit Zylinder – die Braut im cremefarbenen Hochzeitskleid mit Perlen und Bolero aus der Kutsche. Liselotte Engwerks Chefin hatte das elegante Hochzeitskleid genäht und geschenkt. Denn Liselotte Engwerk hatte damals bei ihr den Beruf der Maßschneiderin erlernt.

Viel habe Liselotte Engwerk für die zwei Töchter (heute 64 und 58) genäht. Auf sechs Enkel und acht Urenkel ist die Familie nun angewachsen. Am Hochzeitstag können aber nicht alle Mama und Papa beziehungsweise Oma und Opa Engwerk gratulieren.

Ein Schlafzimmer voller Erinnerungen: Das große Fotobild bekam Heinz Engwerk von seinen Kindern zum 80. Geburtstag. Quelle: Jeannette Hix

„Unsere große Tochter ist mit ihrem Mann dienstlich in Korea. Sie kommt wegen Corona nicht raus“, sagt Liselotte Engwerk traurig.

Ihre eine Enkelin Anne (36) ist mit ihrer Familie einst nach Norwegen gezogen. Auch sie können nicht kommen. Aber zum Glück gibt es ja noch Tochter Simone (58) und ihre Kinder. Tochter Simone wohnt jetzt im Vorderhaus. Einst hat es Heinz Engwerk als gelernter Maurer um ein Drittel für seine Familie größer gebaut. Er und seine Liselotte wohnen heute im Haus dahinter, da wo einst Liselottes Eltern wohnten. „Ich war elf Tage alt, als wir in dieses Haus hier zogen“, sagt Liselotte Engwerk. Mit dem Tod von Liselottes Mutter zog das Ehepaar dann dort ein.

In Glienicke waren Liselotte und Heinz Engwerk einst bekannt wie ein bunter Hund. Denn nachdem Heinz Engwerk seinen Beruf als Maurer aufgab und viele Jahre bei der Polizei arbeitete, sattelte er nach der Wende komplett um. Er wurde durch Zufall Reiseleiter bei Dagmar Frederics fünften Ehemann Klaus Lenk, der einen Reiseclub für Senioren betrieb. „Zu den Anfängen bin ich mit dem Hund durch Glienicke gezogen und hab’ die Leute angesprochen, ob sie Lust auf eine Reise haben“, erinnert er sich.

Am Ende hatte er eine Stammkundschaft von über 600 Kunden. Der Job lief so gut, dass später auch Liselotte Engwerk die Reisen als Organisatorin begleitete, nachdem sie 23 Jahre nach einer Umschulung beim Einwohnermeldeamt gearbeitet hatte. 33 Länder per Bus oder Schiff haben die Zwei dienstlich zusammen bereist. Eine Zeit, die sie noch mehr zusammenschweißen ließ. Auch das Tanzen hat Heinz Engwerk da gelernt. „Stück für Stück haben wir es uns selbst beigebracht“, sagt Liselotte Engwerk. „Ach, Sie glauben ja nicht, wie schön wir getanzt haben.“

Trotz ihres hohen Alters ist das Ehepaar noch relativ fit. Noch heute gibt es alte Glienicker, die die beiden im Supermarkt grüßen und sich an die Zeit erinnern, wo sie alle gemeinsam mal auf Reisen waren. „Wir saßen alle zusammen und haben gesungen. Ach, was war das für eine schöne Zeit“, erinnert sich Heinz Engwerk.

Streit gab es zwischen den Eheleuten auch mal. „Dann haben wir drüber geredet und es war gut“, sagt Heinz Engwerk. „Naja, meistens habe ich ja nachgegeben“, ergänzt er noch mit einem Lächeln. „Verschiedene Meinungen gehören einfach zum Leben dazu. Jeder ist ja eine Persönlichkeit. Es ist die Kunst, trotzdem zusammenzufinden, so, dass jeder damit leben kann“, sagt Liselotte Engwerk.

Fast jeden Hochzeitstag haben die beiden mit Ihren Lieben gefeiert – bis auf den ersten Hochzeitstag. „Da waren wir zwei auf dem Berliner Alexanderplatz und haben mit unseren Lebensmittelkarten schön Kaffee getrunken“, erinnert sich Liselotte Engwerk. Aber die silberne und diamantene Hochzeit wurde groß gefeiert. Bei der goldenen Hochzeit war dem Ehepaar nicht nach feiern zumute – Liselotte Engwerks Mutter war kurz vorher verstorben.

Und obwohl nun bei der eisernen Hochzeit nicht die ganze Familie zusammen sein kann, soll doch am Sonnabend eine kleine Party starten. Was sich Tochter Simone und ihre Kinder ausgedacht haben, weiß das Ehepaar noch nicht. „Wir hören sie bloß immer tuscheln und wenn wir fragen, zucken sie bloß mit den Schultern und lächeln“, sagt Liselotte Engwerk. Und ihr Mann ergänzt: „Wir wissen bloß, dass wir abgeholt werden und mit dem Rest der Familie irgendwohin fahren.“

Yorkshireterrier Brösel ist dann auch sicher dabei. Er gehört zwar Tochter Simone, ist aber tagsüber bei Oma und Opa Engwerk.

Von Jeannette Hix