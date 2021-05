Elfjähriger Radfahrer bei Unfall in Glienicke verletzt

Glienicke/Nordbahn

Ein elfjähriger Junge befuhr am Dienstag (25. Mai) gegen 12 Uhr mit seinem Rad die Hermannstraße in Glienicke. An der Kreuzung zur Niederstraße musste dann ein Autofahrer mit seinem Mazda verkehrsbedingt halten, was der Junge offenbar zu spät bemerkte. In der Folge fuhr er auf das Heck des Mazda auf. „Dabei verletzte er sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Das Krankenhaus konnte der Elfjährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von MAZonline