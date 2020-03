Entsetzen in Glienicke über geplante Sperrung der Schildower Straße

Glienicke

„Das Waldseeviertel hat geschlafen. Ich bin erst in der vergangenen Woche aufgewacht“. Vertreter des Reinickendorfer Bezirksamtes Verwaltung oder gar der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung hatten am Donnerstagabend nicht den Weg nach Glienicke in die Mensa der Grundschule gefunden. Dafür war aber Knuth Dohse gekommen, um sich bei der Infoveranstaltung der Gemeinde über das zu informieren, was die Abgeordneten des Berliner Bezirkes am kommenden Mittwoch beschließen wollen: Die Sperrung der Schildower Straße, um die Pendler künftig aus dem Viertel herauszuhalten.

Der Weg führt oft nach Glienicke

Nur rund 50 Leute seien es, die den Berliner Abgeordneten Druck machen würden und auf die Sperrung drängten. „Dabei kann man da, wo ich wohne, auch nur wohnen“, so der Reinickendorfer weiter. Für alles andere wie den Gang zum Einkaufen, den zum Arzt oder zur Apotheke, um Sport zu treiben oder Essen zu gehen, führt sein Weg nach Glienicke. Und der soll nun dicht gemacht werden.

Die Vertreter der Gemeinde Glienicke, die zur abendlichen Infoveranstaltung eingeladen hatten, gaben sich kämpferisch. Uwe Klein, der Vorsteher der Gemeindevertreter, verwies dazu auf den kommenden Dienstag. „Wir werden eine außerplanmäßige Sitzung abhalten“, erklärte er den rund 150 Besuchern. Ziel sei es, einen Beschluss zu fassen, der direkt auf den abzielt, der einen Tag später, am 11. März, bei den Reinickendorfer Nachbarn auf der Tagesordnung steht. Sollte dort – wovon aufgrund der Einigkeit aller Fraktionen in dieser Frage auszugehen sei – beschlossen werden die Schildower Straße zu sperren, hätte Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack das Mandat, über Beschwerde, einstweilige Verfügung und wenn nötig auch den Rechtsweg dagegen vorzugehen.

Paragrafen „biegen bis es quietscht“

Rückendeckung versuchte Matthias Rink, zuständiger Dezernent des Landkreises Oberhavel, zu geben. „Ich bin mir sicher, dass es nicht zur Sperrung kommt.“ Und sollte in Berlin das Recht so gelesen werden wie in Brandenburg, müsse ein solcher Beschluss „kassiert werden“. Falls das nicht geschehe: „Ich habe vor ziemlich vielem Angst, aber nicht vor Bezirks-Bürgermeister Uwe Balzer“, gab sich Rink kämpferisch und versprach, die nötigen Paragrafen zwar nicht zu brechen, „aber zu biegen, bis es quietscht“.

„Das werden die sicher auch machen“, rief es daraufhin sarkastisch aus dem Publikum.

Überhaupt waren die anwesenden Besucher nicht wirklich zufrieden mit den Erklärungen. Das Thema Verkehr sei nicht neu und dass die B96 mit ihren drei Kreuzungen auf engstem Raum, Haupt- und Karl-Liebknecht-Straße aus allen Nähten platzen ebenso wenig. Auch der Hinweis, dass mit dem Kiezbus, für den rund 500 000 Euro jährlich aus der kommunalen Kasse fließen und anderen Anstrengungen versucht worden sei, für Entlastung zu sorgen, verpuffte. Nur fünf Hände hoben sich, als aus den Reihen der Besucher gefragt wurde, wer denn mit dem Bus fährt. Vier waren es, als die Frage lautete: „Wer nutzt bei Regen das Rad?“ Ohne Auto geht in Glienicke kaum etwas, da waren sich die Besucher einig.

Applaus gab es zum Schluss für den Gast aus Berlin. Dohse berichtete, dass dort nun eine Initiative „Offene Nachbarschaft“ gegründet wird und deren Mitglieder sich gegen die Schließung der Schildower Straße stemmen wollen.

Von Björn Bethe