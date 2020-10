Erhöht Glienicke die Grundsteuer?

Glienicke

Im Haushalt der Gemeinde Glienicke klafft ein Loch von 1,8 Millionen Euro. Ein Grund dafür sind unter anderem höhere Personalaufwendungen, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen wie die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Aus Rücklagen könnte das Loch gestopft werden. Das schlugen jetzt die Fraktionen CDU/Freie Demokraten, Bündnis 90/Die Grünen und die Glienicker Bürgerliste dem Hauptausschuss vor. So könnten nach dem Vorschlag der Fraktionen zum Beispiel im Rahmen pauschaler produktübergreifender Kürzungen Gelder eingespart werden. Weitere 317 000 Euro an Einnahmen könnte eine Erhöhung der Grundsteuer B bringen, wie sie schon lange in anderen Gemeinden üblich ist.

Anzeige

Der Hauptausschuss hat dies der Gemeindevertretung empfohlen, die am 3. November tagt. Stimmen die Gemeindevertreter zu, könnte ab 2021 die Grundsteuer B erhöht werden.

Weitere Maßnahmen zum Ausgleich des Haushalts künftiger Jahre werden der Gemeindevertretung als Vorschlag unterbreitet.

Uwe Klein als Gemeindevertreter der SPD sieht die Erhöhung der Grundsteuer mit Skepsis: „Ich bin nicht generell gegen die Erhöhung, wie sie in anderen Gemeinden schon üblich ist. Aus meiner Sicht ist der Zeitpunkt aber ungünstig gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle schon gebeutelt genug.“

Von MAZ online