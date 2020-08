Erinnerung an Opfer der Deutschen Teilung: Kranzniederlegung in Glienicke zum Tag des Mauerbaus

Glienicke

Vertreter beider Kommunen legten am 13. August Kränze am Gedenkkreuz des am 24. November 1986 zu Tode gekommenen Flüchtlings Michael Bittner am Edelhofdamm nieder. Die 7. Kompanie des Wachbataillons der Bundeswehr unterstützte die Veranstaltung protokollarisch. Uwe Klein, Vorsitzender der Glienicker Gemeindevertretung, mahnte, dieses einschneidende Ereignis deutscher Geschichte nicht zu vergessen. „Gerade für uns, die in einem Bereich leben, der direkt an der Mauer und am Todesstreifen lag, ist es eine Verpflichtung, die Erinnerung wachzuhalten und an die nächste Generation weiterzugeben, Freiheit und Demokratie zu pflegen und alles zu tun, damit solches Unrecht nie wieder geschieht.“ Klein machte in seiner Rede deutlich, dass es für Unrecht, Verletzung der Menschenrechte sowie für Tote durch Mauer und Stacheldraht keine akzeptablen Gründe und keine Rechtfertigung gebe. „Damals nicht und heute auch nicht. Nicht hier, nicht in Europa, nicht in der ganzen Welt, nirgendwo.“ Daher habe man die historische und humanitäre Verpflichtung, „Menschen, die anderswo in Not geraten sind und an unseren Grenzen Hilfe suchen, zu helfen“.

Böses Erwachen am 13. August 1961

Reinickendorfs Bezirksbürgermeister Frank Balzer zog einen Bogen von der aktuellen Corona- Pandemie zum 13. August 1961. „Wir mögen es heute schon als Zumutung empfinden, wenn wir coronabedingt Auflagen erfüllen, Abstand halten und zeitweilig nicht überall hinreisen können. Welch ungleich größeren Verlust aber erlitten die rund 18 Millionen Ostdeutschen mit dem Erwachen am 13. August 1961: Die Grenze war dicht – von einem Tag auf den anderen waren die Menschen in West- und Ostberlin zwangsweise voneinander getrennt. Straßen, Plätze und Häuser wurden geteilt, die Bahnverbindungen unterbrochen. Für die Menschen in der DDR bedeutete die Mauer das Ende ihrer Freiheit und der Möglichkeit, sich dem Land durch Abwanderung zu entziehen.“ Für Balzer sei es zutiefst bewegend zu erfahren, dass Menschen, darunter viele junge Leute, den höchsten Preis zu zahlen bereit waren, um ein Leben in Freiheit leben zu dürfen. „Umso dankbarer denken wir an jene Frauen und Männer, die vor 30 Jahren die Gunst des geschichtlichen Augenblicks genutzt haben, um diese furchtbare Berliner Mauer einzureißen. Damit wir heute nicht nur in Einigkeit und Recht und Freiheit leben, sondern gemeinsam auch demonstrieren und uns streiten können!“ Er sei überzeugt, man ehre die Berliner Mauertoten am besten, „indem wir zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Das tun wir, indem wir unsere Freiheit schätzen, aber auch schützen“.

Aus der Geschichte lernen

Neben Balzer und Klein gehörten unter anderem auch Glienickes Bürgermeister Dr. Hans G. Oberlack, Dr. Wolfgang Krüger, Vorsitzender des Kreistages Oberhavel, und Kerstin Köppen, Vorsteherin der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung zu den Gästen der Gedenkveranstaltung. Die Bauarbeiter der DDR errichteten am 13. August an den Sektorengrenzen zwischen Ost- und Westberlin Sperren aus Stacheldraht. An den Verbindungsstraßen wurde das Pflaster herausgerissen, jeglicher Verkehr zwischen Ost und West wurde unterbunden. Über Nacht wurde die Mauer hochgezogen. Familien, Freunde, Nachbarn werden von einem Tag auf den anderen voneinander getrennt. Dramatische Szenen spielten sich ab, wenn verzweifelte Menschen versuchten, die Absperrungen noch zu überwinden. Bald bezahlten die Ersten ihre Fluchtversuche mit dem Leben. Aus den ersten Stacheldraht-Sperren entstand nach und nach eine fast 43,1 Kilometer lange, schwerbewaffnete Grenzanlage in und um Berlin. Die DDR-Oberen wollten mit dem Bau verhindern, dass weitere Menschen aus der DDR in den Westen flüchteten. Zuvor waren hunderttausende Menschen geflüchtet, weil sie die Politik der staatstragenden SED ablehnten, oder weil sie mit der Versorgungslage im Sozialismus nicht einverstanden waren. Das Ziel, die massenhaft Flüchtenden zu stoppen, hatte die DDR-Führung erreicht. Doch die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit blieb.

327 Menschen bezahlten Fluchtversuch mit dem Leben

Trotz Stacheldraht, Minen und Schließbefehl versuchten die Menschen immer wieder, die Mauer und die innerdeutsche Grenze zu überwinden. Auch die hohen Haftstrafen, die bei einer „Republikflucht" drohten, konnten die Menschen nicht aufhalten. Mehr als 40.000 DDR-Bürgern gelang die Flucht über die Mauer oder die innerdeutsche Grenze. 327 Männer und Frauen bezahlten ihren Fluchtversuch mit dem Leben. An der Berliner Mauer kamen mindestens 139 Menschen ums Leben. Die letzten Todesschüsse an der Berliner Mauer fielen am 5. Februar 1989 – gut neun Monate vor dem Fall der Berliner Mauer. Die friedliche Revolution und der Mauerfall am 9. November 1989 beendeten dieses traurige Kapitel der deutschen Geschichte nach 28 Jahren.

