Nach dem Brand in einem Glienicker Wohn- und Geschäftshaus Mitte Juli wird nach und nach das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Das Baugutachten des Versicherers steht noch aus. Fest steht jedoch, dass einige Geschäfte länger geschlossen bleiben und einige Mieter länger auf ihre Rückkehr warten müssen.

Erste Mieter dürfen zurück in das Glienicker Brandhaus

