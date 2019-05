58 der insgesamt 74 angehenden Abiturienten des Neuen Gymnasiums Glienicke (NGG) müssen vermutlich in der nächsten Woche ihre Abiturklausur in Mathematik wiederholen. In der ersten Prüfung am 3. Mai hatten sie die falschen Aufgaben bearbeitet, weil die Schule sich bei der Bestellung geirrt hatte. Die Schüler sind geschockt.