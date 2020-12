Falsche Polizisten erbeuten in Glienicke hohe Summe nach Schockanruf

Glienicke

Bargeld und andere Wertgegenstände in einem hohen fünfstelligen Wert hat ein 80-jähriger am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an Betrüger übergeben. Die Unbekannten hatten den Oberhaveler zuvor angerufen und sich als Polizisten ausgegeben.

Dann berichteten sie ihm, seine Tochter sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und sein Schwiegersohn liege schwerverletzt im Krankenhaus.

Anzeige

Damit die angeblich zu erwartenden Kosten abgedeckt werden können, wurde durch den vermeintlichen Polizisten eine Person zu dem Senior geschickt, um das Bargeld abzuholen.

Von MAZonline