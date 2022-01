Fehlerhafte Abrechnungen: Wasser Nord bittet Betroffene, Ablesewerte erneut zu melden

Hohen Neuendorf

Seit dem Jahreswechsel hat die Wasser Nord GmbH & Co. KG mit Sitz in Hohen Neuendorf drastisch an Sympathiepunkten verloren. Einerseits ließ das Unternehmen seine Kunden in die Falle tappen, weil die Eichfrist der Gartenwasserzähler ohne Vorwarnung ablief und für die zur Bewässerung genutzte Wassermenge auch die Abwassergebühr in Rechnung gestellt wurde. Die Folge: unerwartete Nachzahlungen von bis zu mehreren hundert Euro. Andererseits kam es im vergangenen Dezember zu einer Datenpanne beim Erfassen der Zählerstände. Die Folge: fehlerhafte Abrechnungen.

Unerbittliche Kommentare in den Sozialen Medien

Entsprechend unerbittlich sind die Kommentare in den sozialen Medien. „Das hört sich mittlerweile nach Abzocke an. Warum werden dann erst Bescheide erstellt?“, schreibt „Bea Sta“ in der Hohen Neuendorfer Facebookgruppe. „Ein Schelm, wer da Böses denkt.“

Kunden: „teilweise freche Antworten“

„Sorry, aber es passt zum allgemeinen Bild“, kommentiert seinerseits Marco Beerbaum. Seine Bewertung: „Mails werden gar nicht oder extrem verspätet beantwortet. Konkrete Aussagen gibt es meist auch nicht. Dafür aber teilweise freche Antworten. Ich persönlich kenne niemanden, der ein lobendes Wort über Wasser Nord verlieren würde.“ Es wird der Ruf nach personellen Konsequenzen laut.

Kunde hofft „Klärung dieses Trauerspiels“

„Bis jetzt waren sowohl die Wasser Nord GmbH als auch der Eigenbetrieb Abwasser äußerst kompetente und zuverlässige Partner“, stellt K. M. Wolter in einem Brief an die MAZ fest. „Um so mehr erstaunt mich diese Behandlung ihrer Kunden. Ich hoffe auf die Korrektur und Klärung dieses Trauerspiels.“

Geschäftsführer erläutert Hintergründe

Darüber, wie es zu dem Datenverlust bei der Speicherung der Onlineeingaben von Zählerständen kommen konnte, hat die Wasser Nord auf ihrer Internetseite inzwischen eine Mitteilung veröffentlicht. Danach sei das Onlineportal der Wasser Nord ab dem 1. Dezember für die Eingabe von Kundendaten geöffnet gewesen. „Leider ist es am 6. Dezember 2021 zu einer nicht geplanten Überschreibung der bis dahin erfassten Daten gekommen“, wird mitgeteilt. Folglich konnte bei allen Kunden, die diesen Service vor dem 6. Dezember 2021 genutzt haben, die eingetragenen Daten nicht mehr verarbeitet werden – obwohl diese die Bestätigung für eine erfolgreiche Übermittlung erhalten hatten. „Für diesen Kundenkreis ist die erhaltene Abrechnung unvollständig beziehungsweise falsch“, erläutert Wasser-Nord-Geschäftsführer Olaf Bennühr, der seit 2017 im Amt ist.

Olaf Bennühr entschuldigt sich

„Dafür kann ich mich nur bei unseren Kunden entschuldigen“, sagt er weiter und verspricht: „Wir werden schnellstmöglich neue Abrechnungen erstellen.“ Dafür bittet er die betroffenen Kunden, ihre Zählerstände erneut mitzuteilen – „vorzugsweise per E-Mail“, so Bennühr.

Olaf Bennühr (r.) übernahm die Geschäftsführung 2017, weil Gründungsmitglied und Geschäftsführer Hans-Joachim Wagner nach 23 Jahren in den Ruhestand ging. Quelle: Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Eine zusätzliche Folge dieses Fehlers sei es, dass die Wasser Nord teilweise schwer zu erreichen ist – obwohl mehrere Nottelefone geschaltet worden seien. „Wir können nur um Geduld und ein wenig Nachsicht bitten“, sagt Olaf Bennühr. Eine konkrete MAZ-Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

Zahl der Fälle bislang unbekannt

Die einzelnen Fälle „müssen jetzt ohne Aufregung abgearbeitet werden“, kommentierte Glienickes Bürgermeister Hans G. Oberlack das aktuelle Geschehen. Wie viele Kunden von dem versehentlichen Löschen der Daten betroffen sind, könne er nicht sagen. Die Gartenwasserzähler betreffend, habe er die Wasser Nord jedenfalls gebeten, eine Information darüber zu veröffentlichen, wie die Eichfrist von den Kunden am Zähler festgestellt werden kann.

Wasser kommt aus Stolpe

Die Wasser Nord GmbH & Co.KG sichert die Trinkwasserversorgung der Stadt Hohen Neuendorf mit ihren vier Stadtteilen sowie der Gemeinden Birkenwerder, Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land mit den Ortsteilen Mühlenbeck, Schildow und Schönfließ. Das Unternehmen bezieht sein Trinkwasser vom Wasserwerk Stolpe, einem Werk der Berliner Wasserbetriebe und verteilt pro Jahr durchschnittlich 2,9 Millionen Kubikmeter Wasser über ein 346 Kilometer langes Rohrnetz. Rund 19 500 Kundenhaushalte gibt es im Versorgungsgebiet. Die 30 Mitarbeiter der Wasser Nord kümmern sich um den Kundenservice, die Buchhaltung und die Instandhaltung des Rohrnetzes, heißt es auf der Homepage.

Dienstleister auch im Abwasserbereich

Neben den Aufgaben eines Wasserversorgers, erbringe die Wasser Nord auch Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung. In diesem Zusammenhang werden Aufgaben für die Abwassergebührenabrechnung für die Gemeinde Glienicke/Nordbahn und den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf übernommen. Außerdem würden die kaufmännische und technische Betriebsführung für den Eigenbetrieb Abwasser Hohen Neuendorfs gewährleistet sowie Teilaufgaben bei der technischen Betriebsführung der Abwasseranlagen Glienickes erfüllt.

