Glienicke

In der Zeit von Donnerstag (23. Dezember) bis Sonntag (26. Dezember) brachen bislang Unbekannte in einen Bungalow auf einem Grundstück in der Karl-Liebknecht-Straße in Glienicke ein und stahlen daraus einen 55-Zoll-Fernseher der Marke Philips.

Weiterhin wurde ein Baucontainer auf dem Grundstück gewaltsam geöffnet, aber daraus offenbar nichts gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline