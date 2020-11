Feuerwehreinsatz in Glienicke: Kaffeemaschine fängt Feuer

Glienicke/Nordbahn

In die Lessingstraße in Glienicke wurde die Feuerwehr am Freitag (20. November) gegen 11 Uhr gerufen. Dort hatten Zeugen einen ausgelösten Rauchwarner gehört. Wie Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord berichtete, konnten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Haus rechtzeitig verlassen. „Die Bewohnerin der betreffenden Wohnung war nicht zu Hause“, erklärte er. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ihre Kaffeemaschine, die sie zuletzt am Morgen benutzte, aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und lüfteten den verrauchten Bereich.

Die Wohnung ist auf Grund der Verrußung und Hitzentwicklung derzeit nicht bewohnbar, alle weitern Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurück kehren. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 30.000 Euro beziffert. Warum die Kaffeemaschine Feuer gefangen hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline