Finanzen: Glienicke investiert 2020 in Grundschule und Feuerwehr

Glienicke

Rund 3,9 Millionen Euro will die Gemeinde Glienicke in diesem Jahr investieren. Ein Großteil – 2,9 Millionen – soll in Baumaßnahmen fließen. Darüber informierten Bürgermeister Hans Günther Oberlack ( FDP) und die Kämmerin der Gemeinde, Grit Knappe, am Montag im Rathaus. Für das neue Gebäude der Grundschule werden für 2020 noch keine Bauleistungen, sondern lediglich Planungsleistungen eingestellt. Mit einem Baubeginn könne nicht vor 2022 gerechnet werden, erklärt Oberlack. „Diese Zeit sollten wir uns aber auch nehmen, denn es soll eine moderne Schule entstehen, die neuesten Anforderungen entspricht.“ Die Dreifeldhalle bekommt eine neue Brandmeldeanlage sowie einen Anbau. Dieser soll 250 000 Euro kosten. Im Bereich Tiefbau investiert Glienicke 330 000 Euro in den Ausbau von Straßen und Gehwegen. Die Feuerwehr bekommt ein neues Löschfahrzeug für 646 000 Euro.

Personalkosten sind gestiegen

Investitionen bedeuten immer auch hohe Summen an Abschreibungen, denn nach einer gewissen Zeit muss Geld für eine erneute Investition zur Verfügung stehen. Glienicke hat in den vergangenen Jahren viel investiert, unter anderem in die Feuerwehr, den Jugendclub und den Bauhof. Hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit weiteren Faktoren haben nun erstmals dazu geführt, dass der Ergebnishaushalt ein Dezifit aufweist – in Höhe von 592 000 Euro. Die weiteren Faktoren, welche die Erträge gesenkt haben, sind geringere Schlüsselzuweisungen und gestiegene Personalkosten durch Tarifsteigerungen. Die Schlüsselzuweisungen, also der Anteil an Steuern, die der Bund einnimmt und an die Gemeinden verteilt – Umsatzsteuer und Einkommenssteuer – waren für Glienicke gesunken, da es der Gemeinde in den vergangenen Jahren finanziell relativ gut ging.

Kommunalpolitik will künftig Prioritäten setzen

Dagegen sind die Steuern, welche die Gemeinde selbst erhebt – Gewerbesteuer und Grundsteuer – relativ stabil. Hans Günther Oberlack betonte am Montag: „Im Augenblick geht es uns gut. Glienicke hat keine Liquiditätskrise.“ Investitionen, die für dieses Jahr geplant waren, seien deshalb auch nicht in Gefahr. Eine Kalkulation von Kämmerin Grit Knappe aber zeigt, dass sich das Defizit im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren wohl noch vergrößern wird. Demnach könnte es 2023 schon bei mehr als einer Million liegen. „Es gibt gewisse Faktoren, die konjunkturabhängig sind, wie die Einkommenssteuer“, sagte Oberlack. Die Gemeinde müsse also aufpassen, dass sich die finanzielle Situation in den kommenden Jahren nicht verschlechtert und weiterhin Rücklagen gebildet werden. Dabei sei nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Kommunalpolitik gefragt. Auf Anregung der Kämmerin sollen sich alle Fraktionen bis Ende März mit der Frage auseinander setzen, wie in Zukunft Prioritäten bei den Einnahmen und Ausgaben gesetzt werden können.

Von Wiebke Wollek