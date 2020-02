Glienicke/Nordbahn

Ein in der Franz-Schubert-Straße in Glienicke/ Nordbahn abgestellter Ford Kuga wurde am Mittwoch (12. Februar) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr offenbar entwendet. Der schwarze Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen PR-QZ 27 stand auf einem unbefestigten Seitenstreifen neben der Fahrbahn. Der Sachschaden wird mit etwa 30.000 Euro beziffert, die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline