Ein dutzendmal hatte Ella Labes am Donnerstag erfolglos versucht, sich in die Schul-Cloud Brandenburg einzuwählen. Immer wieder erschien ein kleiner Vogel auf dem Bildschirm. „Da ist wohl etwas schief gelaufen!“, war darunter zu lesen. Ella geht in die 4. Klasse der Grundschule Glienicke und möchte eigentlich am Distanzunterricht teilnehmen. Doch die offizielle Internetplattform des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) ist an diesem Vormittag nicht erreichbar.

Dieses Bild bot sich den Kindern häufig in dieser Woche. Quelle: privat

„Seit Tagen läuft das so“, sagt Papa Daniel Labes. Die Arbeit in der Cloud sei bislang nur in den Abendstunden möglich: „Zu den normalen Schulzeiten ist der Server permanent überlastet.“ Der Login werde abgelehnt. Klappt es doch einmal, werde bei Seitenaufrufen der Nutzer ausgeloggt. „Die Zahl der Fehler ist wirklich enorm“, beklagt der Familienvater. Die Reaktionszeiten der Seite seien „katastrophal“ und lägen bei sechs Sekunden. Das erkläre auch, warum die Nutzung immer wieder scheitert. Der Vater hat deshalb am Abend vorsorglich Screenshots von den Aufgaben für seine Tochter gemacht.

Weitere Erweiterungen nach Bedarf

Das Problem wurde durch das automatische Monitoring erkannt, woraufhin eine eingesetzte Task-Force das Problem identifizieren und beheben konnte, sagt HPI-Sprecherin Gudrun Schulz. Dennoch seien die HPI Schul-Cloud und die Schul-Cloud Brandenburg am 17. Dezember zeitweilig nicht erreichbar gewesen. Um das System weiter zu stabilisieren, seien unter anderem Ressourcen für einzelne Datenbank-Server ausgebaut und eine aktualisierte Version des Videokonferenzsystems BigBlueButton integriert worden. „Allein in dieser Woche wurden durch das HPI binnen weniger Stunden insgesamt 100 neue Server in Betrieb genommen, um die sehr stark wachsende Nutzung zu bewältigen“, so Gudrun Schulz. Noch vor wenigen Jahren hätte eine solche Erweiterung rund zwei Monate gebraucht oder wäre softwaretechnisch unmöglich gewesen. Die aktuelle Auslastung werde kontinuierlich überprüft, notwendige Erweiterungen und Anpassungen würden bei Bedarf vorgenommen.

Zahl der Schulen hat sich mehr als verzehnfacht

Die Schul-Cloud Brandenburg sei aufgrund der Pandemie in der Pilotphase von ursprünglich 54 Schulen auf 573 Schulen ausgeweitet worden. „In den letzten Tagen sind erstmals fast alle Nutzer im Netz gewesen“, begründet sie die Ausfälle.

Diese Probleme hätten das gesamte Kollegium „sehr verärgert“, gibt Schulleiterin Antje Burmeister zu. „ Videokonferenzen haben so gut wie nie geklappt“, sagt sie. In der Not und weil das offizielle System bereits in der Testphase nicht funktioniert, werde die frei verfügbare Software „Jitsi“ genutzt, so Daniel Labes. Doch auch die sei am Donnerstag überlastet gewesen, ergänzt Antje Burmeister. Hinzu kämen Störungen in Form von „unschönen Bildern“, da sich ja jeder in die Videokonferenz einklinken könne.

Wie weiter im Januar 2021?

Daniel Labes macht sich Sorgen darüber, wie es im neuen Jahr weitergehen soll. Schließlich werde der Distanzunterricht der Glienicker Grundschule in der ersten Woche verpflichtend – für alle 660 Kinder ab Jahrgangsstufe eins. Die entsprechenden Wochenpläne würden bis zum 3. Januar (18 Uhr) eingestellt, heißt es im diesbezüglichen Elternbrief. Die Aufgaben sollen dann selbstständig bearbeitet werden, wobei der Austausch der Kinder untereinander „ausdrücklich erwünscht“ ist. Auch einen Konferenzstundenplan werde es geben. Etwa die Hälfte der Lehrkräfte stehe bereits in den Startlöchern, um die Materialien schrittweise hochzuladen, sagt Antje Burmeister.

Schulleiterin Antje Burmeister (l.) mit Schulsozialarbeiterin Nicol Dittrich. Quelle: Helge Treichel

„Wie können die Kinder zur Nutzung einer nicht funktionsfähigen Plattform verpflichtet werden?“, fragt Daniel Labes, der sich damit bereits an das Plattnerinstitut und das Bildungsministerium gewandt hat. Immerhin klappte das Einloggen bei Ella am Freitag, dem letzten Schultag vor den Ferien. Bei Videokonferenzen gab es laut Institut ab 10 Uhr allerdings erneut Probleme. „Gemeinsam mit unseren Hostinganbietern sind wir dabei, die Ressourcen für Videokonferenzen kurzfristig noch weiter zu erhöhen“, informiert HPI-Sprecherin Gudrun Schulz. Das HPI liefere zudem in Echtzeit Informationen zu eventuell auftretenden Problemen unter https://status.hpi-schul-cloud.de. Unter der Rubrik „Vergangene Vorfälle“ lässt sich nachvollziehen, welche Probleme an welchem Tag aufgetreten sind und was das HPI zur Fehlerbehebung unternommen hat beziehungsweise aktuell unternimmt. Vom 24. Dezember bis 3. Januar wird der Support allerdings eingestellt, heißt es auf der genannten Seite.

