Glienicke/Nordbahn

Gas- und Bremspedal verwechselte eine 65-jährige Frau am Montagabend (2. März) gegen 19.15 Uhr offenbar an ihrem Mazda. Sie bog gerade von der Hauptstraße nach link auf die Märkische Allee ab. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem 52-jährigen Mann, der gerade die Fahrbahn überquerte. Als die 65-Jährige danach zu bremsen versuchte, kam es zu der verhängnisvollen Verwechselung der Pedale. Der Wagen kollidierte in der Folge mit einer Grundstücksmauer, so dass ein Anbau von einem dahinter befindlichen Imbisswagen beschädigt wurde. Der Fußgänger verletzte sich leicht, er wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 7000 Euro angegeben.

Der Mazda wurde erheblich beschädigt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von MAZonline