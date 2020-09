Während eines Sommerempfangs in Glienicke zeichnete die Gemeinde den ortsansässigen Archäologen Torsten Dressler aus. Geehrt wurden außerdem Gründungsmitglieder des Konziliaren Gesprächskreises, einer Oppositionsgruppe, die sich in der Zeit des Umbruchs 1989 in Glienicke unter dem Dach der Kirche gebildet hatte.