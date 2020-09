Die Gemeindeverwaltung Glienicke stößt beim Betreuen des kommunalen Nahwärmenetzes an ihre Grenzen. Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben deshalb in ihrer Sitzung am Dienstagabend den Bürgermeister beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, einen Vertragspartner dafür zu finden.