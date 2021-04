Mühlenbecker Land/Glienicke

Jetzt ist es amtlich: Die Gemeinden Glienicke/Nordbahn und Mühlenbeck werden ein gemeinsames Bauamt aufbauen. Die Gemeindevertretung Mühlenbecker Land bestätigte in ihrer Sitzung am Montagabend eine diesbezügliche Vereinbarung der beiden Nachbarorte. In Glienicke war dieser Beschluss bereits Anfang März dieses Jahres gefasst worden. Den Grundsatzbeschluss für die Zusammenarbeit hatten beide Gemeindevertretungen bereits 2019 gefasst.

Auf dieser Grundlage wurde eine „mandatierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung“ entwickelt und mit den Mitarbeitern Gespräche geführt. Die Personalräte sind einbezogen worden und haben den Prozess positiv begleitet, heißt es in der Begründung. Im Gegensatz zu dem einst kommunizierten Personalübergang wird eine Personalgestellung mit Glienicke vereinbart. Damit verbleibt der jeweilige Personalpool des gemeinsamen Bauamtes mit den disziplinarischen Konsequenzen bei den ursprünglichen Gemeinden, ebenso die Personalkosten. Werden beim Ausscheiden von Mitarbeitern Stellen neu besetzt, erfolgt dies in der Regel bei der Gemeinde, in der das Arbeitsverhältnis zuletzt begründet war. Darüber hinaus ist im Falle einer Auflösung des gemeinsamen Bauamtes eine Trennung des Personals problemlos möglich, heißt es.

Da Glienickes Fachbereichsleiter Peter Staamann kurzfristig in den Ruhestand geht, wird Hanns-Werner Labitzky die Leitung übernehmen. Weil auf Mühlenbecker Seite Enrico Neumann als Fachdienstleiter für Bauordnung und Planung ebenfalls verabschiedet werde und die Nachbesetzung ohne Leitungsfunktion erfolge, ergäben sich Einsparungen bei den Personalkosten, erläuterte Labitzky.

Als Standort für das zukünftige Bauamt war ursprünglich die Rathauserweiterung geplant. Durch Verzögerungen des geplanten Neubaus hat sich die Möglichkeit für die Anmietung von Räumen in einem Gebäude unmittelbar am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle ergeben. Die Anmietung soll vorerst für fünf Jahre für das gemeinsame Bauamt erfolgen.

Von Helge Treichel