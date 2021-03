Gemeinsames Bauamt für Glienicke und das Mühlenbecker Land: Glienicke gibt grünes Licht

Glienicke

Die Bauämter der Gemeinden Glienicke und Mühlenbecker Land könnten künftig zu einem Amt zusammengeschlossen werden. Glienickes Gemeindevertreter sprachen sich in ihrer Sitzung am Dienstag mehrheitlich dafür aus. Über die Einrichtung eines gemeinsamen Bauamtes wird bereits seit langem diskutiert. Die Gemeindevertretung hatte im April 2019 den Beschluss über die Kooperation der beiden Bauämter auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gefasst. Gleichzeitig wurde dieser Beschluss ebenfalls von der Gemeindevertretung Mühlenbecker Land gefasst.

Gemeinsamer Mitarbeiterpool

Auf dieser Grundlage wurde die mandatierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung entwickelt und mit den Mitarbeitern Gespräche geführt. Die Personalräte sind einbezogen worden und haben den Prozess positiv begleitet. Pressesprecher Arne Färber erklärte gegenüber der MAZ, dass es nun hauptsächlich darum gehe, einen gemeinsamen Mitarbeiterpool zu bilden und damit die Qualität der Arbeit zu erhöhen, zum Beispiel gegenseitige Urlaubsvertretungen zu gewährleisten. Kritiker hatten befürchtet, dass das Bauamt der Gemeinde Glienicke mit einer Zusammenlegung seine Selbstständigkeit verliert. „Diese Zweifel konnten jedoch ausgeräumt werden. Die Selbstständigkeit bleibt in jedem Fall erhalten“, bestätigte Färber. Für das gemeinsame Amt sollen Räume in einem Gebäude unmittelbar am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle angemietet werden – zunächst für fünf Jahre.

Von Wiebke Wollek