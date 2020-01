Ein unverzichtbares Energiebündel

Glienicke

Wenn man jemanden als bodenständig bezeichnen kann, dann Gisela Bloeck. Sie ist ihr ganzes bisheriges Leben Glienicke treu geblieben. Dort wurde sie geboren und dort lebt sie auch heute noch, 76 Jahre später. Ja, richtig gelesen. 76 Jahre ist die Frau in dem rot-weißen Shirt des SV Glienicke. Und immer noch fit wie ein Turnschuh. Der Sport hat Gisela Bloeck jung und vital gehalten. Und sicher auch die Tatsache, dass sie als Lehrerin ständig mit jungen Menschen zu tun hatte, von ihnen umgeben war. 1981 begann sie bei der BSG Bergmann-Borsig in Berlin-Pankow regelmäßig Sport zu treiben. Noch heute ist dort Mitglied und fährt regelmäßig am Mittwochabend zum Badmintonspielen dorthin.

Doch das ist beileibe nicht ihre einzige sportliche Betätigung. Montags spielt sie beim SV Glienicke Badminton und nimmt hinterher noch am Gesundheitssport „Fit ab 50“ teil. Auch den Mittwochnachmittag beginnt sie in Glienicke mit Gesundheitssport, nimmt anschließend dort am Yoga teil und fährt dann nach Pankow zum Badminton. Freitags steht in Glienicke „Drums Alive“ auf dem Programm und anschließend Badminton. Ein Pensum, bei dem so mancher weitaus jüngerer Zeitgenosse wohl schnell an seine Belastungsgrenzen stoßen würde. Nicht so Gisela Bloeck. Sie braucht die sportliche Betätigung, um sich wohl zu fühlen. Darüber hinaus ist der Sport für sie, wie die 76-Jährige sagt, ein Stück Gemeinschaft. Mit anderen Menschen zusammen zu sein, sich auszutauschen.

Ein geschmückter Festsaal zur 60-Jahr-Feier

2006 ist Gisela Bloeck, die mit der Wende eine Grundschule in Pankow übernommen hatte, in den Ruhestand gegangen – in den beruflichen Ruhestand wohlgemerkt. Drei Jahre zuvor war sie in die Abteilung Badminton des SV Glienicke eingetreten, um dort ihrer Leidenschaft für das Federballspiel zu frönen. Als sie dann 2006 davon erfuhr, dass der Glienicker Vorstand Verstärkung braucht, zögerte sie nicht lange und bot ihre Hilfe an. Noch im gleichen Jahr wurde sie von der Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt und dort für das Ressort Jugend und Sport verantwortlich gemacht. Schon bald übernahm sie die Regie für das jährliche Familien-Sportfest. „ Gisela ist ein großes Organisationstalent“, beschreibt Sabine Krüger.

Gisela Bloeck klagt nicht über Wehwehchen. Der Sport hält sie fit. Quelle: ENRICO KUGLER

Die SV-Vorsitzende erinnert sich immer wieder gerne an tolle Jubiläumsfeiern, an deren Organisation Gisela Bloeck stets eine ganz entscheidende Aktie hatte. „Zur 60-Jahr-Feier des Vereins hat sie die Mensa der Schule zu einem wunderbaren Festsaal umfunktioniert“, erinnert sich die SV-Chefin. Und auch beim 70. Geburtstag der Glienicker Sportfreunde sei sie bei der Organisation und Durchführung mittendrin gewesen und habe zum Beispiel die Halle für den Empfang im August hergerichtet, dass es eine Pracht gewesen sei. Der SV Glienicke sei froh, so ein Organisationstalent mit viel Übersicht und dennoch auch immer einem herrlichen Blick fürs Detail in ein seinen Reihen zu wissen. Sie habe damit deutlich zum Ansehen und zu einer ständig steigenden Popularität des Glienicker Sportvereins beigetragen, ist sich Sabine Krüger sicher.

Ein Leben ohne Sport will sie sich nicht vorstellen

2018 hat sich Gisela Bloeck von der Vorstandsarbeit des SV Glienicke verabschiedet. Dennoch ist sie nach wie vor beinah rund um die Uhr in Sachen Sport auf Achse. Seit 2019 ist sie stellvertretende Leiterin der Abteilung Gesundheitssport. Von anfänglich 30 Mitgliedern zur Gründungszeit 2009 ist diese Abteilung inzwischen mit 253 Mitstreitern zur zahlenmäßig stärksten beim Glienicker Sportverein geworden, noch vor den Fußballern. Ein Leben ohne Sport kann und will sich Gisela Bloeck, die verheiratet ist, zwei Jungs und drei Enkelkinder hat, nicht vorstellen. „Da würde mir etwas fehlen“ sagt sie und fügt hinzu: „Solange noch jemand mit mir spielen will, mache ich weiter.“

Früher, als sie noch Lehrerin war und unterrichtet hat, habe sie den Sport gebraucht, um einfach mal für ein paar Stunden den Kopf freizubekommen. Jetzt sei sie in der glücklichen Lage, sich die Zeiten aussuchen zu können, wann sie Sport treibe. Dabei ist es ihr egal, ob sie mit Jung und Alt in Bewegung ist. „Beim Badminton zum Beispiel, spiele sie mit Jungs und Mädels zusammen, die glatt ihre Enkel sein könnten. „Zum Glück kann ich das immer noch“, sagt Gisela Bloeck. Sie hätte nämlich so überhaupt keine Lust dazu, immer nur – wie das bei älteren Leuten oft üblich ist – über Krankheiten und irgendwelche Wehwehchen zu reden. Na klar zwicke es auch ihr mal im Knie oder im Rücken. Aber mit solchen Problem müssten doch alle Menschen heutzutage leben. Die Hochleistungsgesellschaft fordere nunmal ihren Tribut.

Gisela Bloeck will noch recht lange in Bewegung bleiben. Eine Absicht, die man beim SV Glienicke gerne hört. Denn dort möchte man nach Möglichkeit nicht so schnell auf das 76-jährige Energiebündel und ihre Begeisterung für den verein und seine Mitstreiter verzichten.

Von Bert Wittke