Glienicke

Einer 87-jährigen Kundin wurde am Montagmittag (1. März) gegen 11.20 Uhr während des Einkaufens in einem Supermarkt in der Oranienburger Chaussee aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet. Die Handtasche hatte sie während des Einkaufens über den Einkaufskorb gehängt. Im Kassenbereich fiel ihr dann das Fehlen der Geldbörse auf. In diesem befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. Sie erstattete daraufhin eine Anzeige im Revier Hennigsdorf.

Von MAZonline