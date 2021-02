Glienicke: Autofahrerin flüchtet vor der Polizei – Festnahme

Glienicke/Nordbahn

Eine 53-jährige Autofahrerin versuchte am Sonntag (31. Januar), sich einer Verkehrskontrolle in Glienicke zu entziehen. Polizeibeamte hatten der Frau, die mit einem VW-Transporter in der Straße Am Kiesgrund gefahren war, eindeutige Anhaltezeichen gegeben. Sie fuhr mit dem Wagen davon, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden.

Die 53-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beatmen zudem fest, dass die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung zur Festnahme ausgeschrieben war. Sie sollte 45 Tage in Haft genommen werden oder etwa 1900 Euro Geldstrafe bezahlen. Die Beamten nahmen die 53-Jährige vorläufig fest. Am Montagnachmittag soll sie einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von MAZonline