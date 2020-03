Drohende Sperrung: Glienicke will notfalls rechtliche Schritte einleiten

Glienicke

In einer Sondersitzung beschloss die Gemeindevertretung am Dienstagabend, rechtliche Schritte einzuleiten für den Fall, dass der Berliner Bezirk Reinickendorf am Mittwoch die Sperrung des Waldseeviertels für Autofahrer beschließt. Die Vorlage wurde einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. Damit hat Bürgermeister Hans-Günther Oberlack die Möglichkeit, einen Rechtsbeistand einzuschalten.

„Wir setzen mit dem Beschluss ein politisches Signal für die morgige Bezirksverordnetenversammlung. Eine Sperrung kommt für uns nicht infrage“, so der Vorsitzende der Gemeindevertretung Uwe Klein ( SPD/Piraten). „Aber wir wollen auch betonen, dass wir als Gemeinde dem Bezirk Reinickendorf die Hand reichen und gesprächsbereit sind.“

Auch die Länder werden informiert

Auf Antrag der Linken ist darüber hinaus beschlossen worden, dass der Bürgermeister gebeten wird, den Sachverhalt dem zuständigen Minister des Landes Brandenburg Guido Beermann sowie der zuständigen Senatorin des Landes Berlin, Regine Günther, vorzutragen. Dieser Beschluss ist ebenfalls einstimmig gefasst worden, bei fünf Enthaltungen.

Von Wiebke Wollek