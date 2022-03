Glienicke: Einbrecher durchwühlen Räume während Hausbesitzer schläft

Während ein Hausbesitzer in Glienicke/Nordbahn in der Nacht zu Sonnabend im Obergeschoss schlief, verschafften sich Einbrecher Zugang zu seinem Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Diebesgut fanden sie dabei aber offenbar nicht.

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonnabend in Glienicke/Nordbahn Zutritt zu einem Einfamilienhaus (Symbolbild, in dem währendessen der Hausbesitzer schlief. Quelle: Julius Frick