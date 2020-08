Glienicke

Nachdem der Betreiber des Glienicker Trödelmarktes seinen Vertrag mit der Gemeinde im Juni wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gekündigt hatte, bringt die Verwaltung ein Ausschreibungsverfahren auf den Weg. Die Bewirtschaftung des Marktes soll zum 1. Januar 2021 neu vergeben werden. Der Vertrag soll eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 haben. Bewerbungen sind bis zum 1. November 2020 möglich, wird aus dem Rathaus mitgeteilt.

Seit Jahrzehnten findet jeweils am ersten Sonntag in den Monaten März bis Dezember der Trödelmarkt in Glienicke statt. Zusätzlich wird zweimal im Jahr ein Baby- und Kindersachenbasar veranstaltet. Der Markt besticht durch seine Atmosphäre und soll weiterhin als etablierter Kommunikationspunkt fortbestehen. Sein Standort befindet sich in der Gartenstraße zwischen Hauptstraße und Hattwichstraße sowie auf dem Parkplatz am Dorfteich. Interessenten finden Ansprechpartner und Informationen zum Interessenbekundungsverfahren auf der Gemeindehomepage.

