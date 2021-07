Oranienburg/Glienicke

Es war bereits der dritte Verhandlungstag, an dem Gunnar T. vor dem Oranienburger Schöffengericht stand. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: 21-Mal soll der wohlhabende Berliner, der gemeinsam mit seiner Frau Anette ein Haus in Glienicke hatte, zwischen September 2014 und August 2018 seine Gattin angegriffen, verletzt, beleidigt oder eingesperrt haben. Ex-Frau Anette T., und zuvor auch Gunnar T., schilderten an den vorangegangenen Verhandlungstagen minutiös Vorfall für Vorfall in ihrer eigenen Version.

Beide stellten den Ex-Partner jeweils als dem Alkohol zugeneigt und sehr eifersüchtig dar. Am vergangenen Donnerstag waren Zeugen zu Wort gekommen, vor allem behandelnde Ärzte von Anette T. und ein Kollege, die ihre Verletzungen bestätigten und sie als Frau darstellten, die immer versucht habe, den Grund der Blessuren geheimzuhalten und sie stattdessen zu überschminken. Am Donnerstag ging nun die Vernehmung von Anette T. weiter.

Das Telefon nach der Frau geschmissen

Am 19. Juli 2016 habe es wieder Streit daheim in Glienicke gegeben. Gunnar T. habe vor Wut wieder Gegenstände nach seiner Frau geworfen. „Er schmiss mit dem Haustelefon und der Fernbedienung in meine Richtung.“ Beim nächsten Disput sei ihr Mann stark angetrunken gewesen, als sie spät nach hause kam – dort seien dann auch Weingläser geflogen. „Er glaubte mir wohl nicht, dass ich von der Arbeit komme“, so Anette T. Sie habe sich weggeduckt und dann den Raum verlassen. Hätte eines der Gläser getroffen, wenn sie nicht ausgewichen wäre, wollte der Staatsanwalt wissen. „Ja, das Erste. Das ist dann an der Wand zerschellt“, antwortete Anette T.

Bei einer gemeinsamen Reise ins Strandhotel Heringsdorf am 4.März 2017 habe es dann im Hotelzimmer wieder Streit zwischen den Eheleuten gegeben. „Er kam massiv auf mich zugelaufen, ich bin gegen eines der Möbelstücke gestoßen und mit den Händen auf den Boden gefallen“, so Anette T. „War das aus heiterem Himmel?“, wollte der Richter wissen. Es habe eine Abendveranstaltung im Hotel gegeben, Anette T. sei abends aufs Zimmer gegangen. Ihr Gatte sei schon dort gewesen. Sie habe ihn nur gefragt, warum er schon da sei. „Er stieß mich auf den Boden, dabei bin ich mit dem rechten Fuß umgeknickt.“

Ihr Mann habe Anette T. die Hände gequetscht

Dann habe Gunnar T. sie aus dem Zimmer gestoßen, ihr den Schlüssel abgenommen – und sie habe alleine draußengelegen. „Ich hatte keine Schuhe mehr an und habe geweint“, schildert die 50-Jährige, die mit den Tränen kämpfte. Als sie mithilfe einer Bekannten und einem Generalschlüssel wieder ins Zimmer kam, habe ihr angetrunkener Mann gebrüllt: „Nehmt sie mit, ich kann sie nicht mehr sehen!“ Anette T. habe sich bei dem Vorfall am Sprunggelenk verletzt und eine Verstauchung davongetragen – sie habe eine Schiene tragen müssen.

Am 17. Juli 2017 solle Gunnar T. seiner Frau dann den Finger gequetscht haben. An dem Abend hätten sie im Erdgeschoss ihres Hauses gestritten. „Ich bin gegen einige Möbelstücke geflogen. Er kam auf mich zu, griff meine Hände und presste sie wieder so stark zusammen, dass ich extreme Schmerzen hatte“, sagte Anette T. aus. Ihr Mann habe gewusst, dass sie an den Händen schmerzempfindlich sei – schließlich habe er ihr bei einer Auseinandersetzung in einem Hotelzimmer schonmal zwei Finger gebrochen (MAZ berichtete). Anette T. habe nach dem Streit gehen wollen, doch ihr Mann habe ihr den Autoschlüssel weggenommen.

Ein Urteil lässt noch auf sich warten

Der Rechtsanwalt des Gunnar T. hakte in allen Fällen intensiv nach, hinterfragte die Schilderungen von Anette T. In einem der Fälle, wo ihr Mann sie am 25. Juni 2016 daheim in Glienicke im Streit gegen eine Wand gedrückt haben soll, fragte der Rechtsanwalt etwa, ob die beiden zu diesem Zeitpunkt nicht auf einer Kreuzfahrt gewesen seien. Anette T. erklärte, sie könne sich an eine Kreuzfahrt erinnern – aber nicht genau, wann diese gewesen sei. Es war nicht das erste Mal, dass sie Erinnerungslücken zeigte – bei 21 Fällen über fast vier Jahre vielleicht nachvollziehbar.

Die Vernehmung wird am 19. August fortgesetzt. Ein Urteil wird dann noch nicht erwartet.

Von Marco Paetzel