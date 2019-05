Glienicke

Die Hauptverkehrsader zwischen Schildow und Berlin – die Hauptstraße in Glienicke – muss im Sommer für mehrere Monate komplett gesperrt werden. Grund dafür ist die Verlegung einer neuen Schmutzwasserleitung unter der Hauptstraße zwischen Oskarstraße und Luisenstraße ab 20. Juni. Dies teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

Bereits 2018 seien zum Leidwesen vieler Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße zwischen Lessingstraße und Oskarstraße sowie die Märkische Allee über den Sommer voll gesperrt gewesen. 2019 folge mit dem zweiten Bauabschnitt nun die Fortführung der Modernisierung des Schmutzwassernetzes. Dabei wird erneut die Hauptstraße, diesmal zwischen Oskarstraße und Luisenstraße, gesperrt.

Start der Baumaßnahmen zum Ferienstart

Der Start der Baumaßnahmen ist zu Beginn der Schulferien am 20. Juni geplant. Der aktuelle Bauablaufplan sieht als Bauende den September (38. Kalenderwoche) vor. Die Umleitung aus Richtung Schildow soll über die Märkische Allee, Breitscheid- und Schönfließer Straße zur Oranienburger Chaussee führen. Die Umleitung aus Richtung Oranienburg beziehungsweise Berlin erfolge in entgegengesetzter Richtung über die gleichen Straßen. Fußgänger und Radfahrer werden die Baustelle zumindest einseitig weiter passieren können, heißt es.

Wie die Gemeinde mitteilt, wurden 2018 mit der Neuverlegung von Schmutzwasserkanälen auch die letzten Grundstücke im Zentrum von Glienicke schmutzwasserseitig erschlossen und ein öffentliches Pumpwerk auf privatem Grund außer Betrieb genommen.

Schmutzwasser zukünftig nicht mehr durch den ganzen Ort gepumpt

2019 sei die Neuverlegung eines Schmutzwasserkanals in den Straßenraum und die anschließende Außerbetriebnahme der bereits vorhandenen, unter dem nördlichen Fußweg verlaufenden Leitung vorgesehen. Dies sei erforderlich, da die Leitung unter dem Fußweg ein Gegengefälle von insgesamt elf Zentimetern aufweise, was ein unzulässiges Abflusshindernis darstellt. Gleichzeitig wird die neue Leitung mit Gefälle in Richtung Lessingstraße errichtet, was zu einer Entlastung des Pumpwerkes am Dorfteich und einer Verkürzung der Transportwege führen soll. Bislang fließe das Schmutzwasser, beginnend am Sonnengarten, zum Pumpwerk Dorfteich, von dort wird es zum Pumpwerk Tulpenstraße gefördert, um dann über die Goethe-, ein kurzes Stück Charlotten- in die Karl-Liebknecht-Straße abzufließen und erst nach einem großen Umweg beim Zentralen Abwasserpumpwerk der Gemeinde anzukommen. Das Schmutzwasser soll also zukünftig nicht mehr erst durch den ganzen Ort gepumpt werden, bevor es seinen Weg über die Anlagen des Zweckverbandes „Fließtal“ zur Kläranlage Schönerlinde nehmen kann.

Einschränkung von Parkplätzen und Wochenmarkt

Durch die Sperrung der Hauptstraße wird auch das Rathaus der Gemeinde nicht wie üblich zu erreichen sein. Die den Besuchern sonst zur Verfügung stehenden Parkplätze können nicht angefahren werden. Autofahrer werden daher gebeten, sofern möglich, sich in den Seitenstraßen hinter dem Verwaltungsgebäude einen Parkplatz zu suchen. Sie werden gebeten, aufgrund der Baustelle und die dadurch bedingten Umleitungen darauf zu achten, dass in vielen Straßen ein eingeschränktes oder totales Halteverbot gelte. Die Verwaltung wird über diesen Sachverhalt zeitnah informieren, heißt es.

Im Rahmen der Bauarbeiten wird auch der Wochenmarkt vor dem Rathaus seinen Standort wechseln. Ab 21. Juni wird er vorübergehend am Dorfteich stattfinden. Der letzte Markttag am Rathaus ist für den 14. Juni geplant.

