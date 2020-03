„Die Schildower Straße muss offen bleiben.“

Glienicke/Berlin-Hermsdorf

Autos von Anwohnern parken auf der Schildower- und Elsestraße und in regelmäßigen Abständen sind auf den Fahrbahnen abgesperrte Inseln deponiert – sie sollen die durchfahrenden Autofahrer an die Tempo-30-Zone binden. Laut Verkehrszählungen sollen es pro Tag sowie den Stoßzeiten bis etwa 9 Uhr und ab 15 Uhr rund 7000 Autos sein. In ihnen sitzen Pendler aus ganz Brandenburg.

Aber auch Anwohner und andere Berliner nutzen die Abkürzung über die zwei Wohnstraßen. Denn die Hauptstraße, die auf die B96 sowie durch Glienicke führt, ist als dritte Verbindung zwischen Berlin und Glienicke oft verstopft. „Doch genau diese Verkehrsinseln auf der Schildower- und Elsestraße verursachen täglich Staus. Denn wenn sich an den Inseln Autos per Gegenverkehr begegnen, muss einer Höhe der Inseln warten. Laufende Motoren und vermehrter Schadstoffausstoß sind die Folge“, sagt Helmut Bodensiek (72) aus dem Waldseeviertel in Berlin-Hermsdorf, durch das die Schildower Straße führt. Auch sei die Schildow Straße schon zur „Schilderstraße verkommen“. „Vom Waldsee bis zur Grenze zu Glienicke stehen auf rund 600 Meter 80 Verkehrsschilder“, sagt der Rentner.

Helmut Bodensiek gehört der Initiative „Offene Nachbarschaft“ an, die sich im Februar gegründet hat. „Wir sind gegen diese Verkehrsinseln und fordern den Rückbau. So kann der Verkehr fließen“, sagt Initiativ-Teilnehmer Knuth Dohse aus der Waldseesiedlung. Aufgestellte Blitzer würden Autofahrer disziplinieren. Denn die wenigsten halten sich an die vorgeschriebene Tempo-30-Zone.

Der Einsatz von Schnell- und Kiezbussen, die Glienicke und Berlin verbinden, könnten Leute vom Auto auf Busse umsteigen lassen“, sagt Jens-Uwe Stiebitz, der auch in der Initiative „Offene Nachbarschaft“ ist. Überlegenswert wäre auch, die berühmte Bus-G-Linie, alias Gustav-Linie, die ab 1926 von Glienicke über die Schildower Straße bis nach Tegel führte, zu reaktivieren.

Allerdings: Dem Finanzausschuss vom Bezirksamt Reinickendorf sind die Autokolonnen, die täglich durch die Schildower- und Elsestraße fahren, ein Dorn im Auge. Darum hatte er im Februar die Sperrung der Straßen für Autos beschlossen. Sogenannte Modalfilter, vielleicht in Form von Blumenkübeln, könnten den Verkehr ausbremsen. Nur Radler und Fußgänger kämen dann an den Barrieren vorbei. Auch die Bürgerinitiative „Verkehrsberuhigung Schildower Straße“ ist dafür.

Allerdings wären dann andere umliegende kleine Nebenstraßen verstopft. Auf der letzten Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sollte diskutiert werden. Doch die war aufgrund von Corona-Prävention abgesagt worden ( MAZ berichtete).

Die angedachte Sperrung der Schildower- und Elsestraße spaltet nun die Anwohner und Politiker sowohl in Hermsdorf als auch in Glienicke. „Ich bin der Meinung, dass die Modalfilter installiert werden sollten“, findet Anwohnerin Anke Jüterbock (50). Christina Schneider (62) aus der Schildower Straße ist auch dafür. „Wenn es andere Lösungen gibt, kann man die Modalfilter wieder abbauen.“

Ein anderer Anwohner aus der Schildower Straße, der seinen Namen nicht nennen mag, gibt zu bedenken, dass die Anwohner selbst bei Sperrung ihrer Straßen einen Riesen-Umweg fahren müssten.

André Neiling (52) vom Glienicker Baumarkt „Werkmarkt“ an der Lessingstraße befürchtet Umsatzeinbußen von mindestens 20 Prozent. „Viele meiner Kunden kommen über die Schildower- und Elsestraße. Würden die gesperrt, fährt keiner den Riesen-Umweg zu mir.“ Die Zukunft der sieben Mitarbeiter wäre ungewiss.

Glienickes Politiker suchen nun erneut das Gespräch mit Reinickendorf

Glienickes Bürgermeister Hans Günther Oberlack ( FDP) konnte der Verschiebung der BVV Positives abringen. „So ergibt sich nun die Möglichkeit, mehr Zeit für weitere Gespräche zu haben“, sagte er. Und die sind jetzt dringend notwendig.

