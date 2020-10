Drei Frauen eröffnen ihr Soulwellness-Center in Glienicke. In der Karl-Liebknecht-Straße 210 (erreichbar über den Hintereingang) kann man auch das Meditieren lernen. „An diesem Ort kann man Kraft tanken, zur Ruhe kommen und Seele, Herz Geist und Körper mehr in Einklang bringen“, sagt Ivette Nitsche. Sie ist eine von den drei Betreiberinnen vom „Soulwellness Center“.