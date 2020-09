Keine Lust selbst am Grill zu stehen? Am 12. September 2020 feiert das „Café & Bistro Käseglocke“ in Glienicke ab 14 Uhr Wiedereröffnung und der neue Betreiber legt 150 echte Thüringer Rostbratwürste und Brätel alias Steaks auf den Grill, die seine Schwiegereltern direkt aus Thüringen mitgebracht haben. Das erste Bier und der erste Sekt sind gratis.