Glienicke/Mühlenbecker Land

Aus zwei mach eins: Die Bürgermeister von Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land, Hans G. Oberlack (FDP) und Filippo Smaldino (SPD), unterzeichneten am 21. Mai im Bürgersaal in Schildow den Vertrag für ein gemeinsames Bauamt. Diese Kooperation der beiden Gemeinden stellt im Land Brandenburg eine Premiere dar. Spätestens zum 1. Januar 2022 sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus beiden Kommunen ihre Arbeit in den neuen Räumlichkeiten direkt am S-Bahnhof Mönchmühle aufnehmen.

Impuls ging von den Bauamtsleitern aus

Auch wenn eine mobile Trennwand aus Plexiglas zwischen den beiden Verwaltungschefs stand, so stand der Tag der Vertragsunterzeichnung doch unter dem Zeichen der Einigkeit. Sowohl Oberlack als auch Smaldino lobten die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und versprechen sich für die Zukunft große Synergieeffekte. „Wir sind zwei Gemeinden, die stetig wachsen“, sagte Smaldino. „Und was wir in den letzten Jahrzehnten an Einwohnern hinzubekommen haben, zeigt, dass wir in diesem Mikroterritorium, in dem wir leben, nach Synergieeffekten schauen müssen.“ Beide Kommunen hätten angefangen, ihre Ideen mit ihren Mitstreitern umzusetzen. Dabei dankte er besonders den beiden Bauamtsleitern Hanns-Werner Labitzky (Mühlenbecker Land) und Peter Staamann (Glienicke/Nordbahn). „Ohne Euch würden die beiden Bürgermeister heute hier nicht zusammensitzen. Ihr seid die Architekten und Ideengeber für das, was wir unterschrieben haben.“ Die Fusion der beiden Bauämter sei mutig, sagte Smaldino und fügte nicht ohne Stolz hinzu: „So etwas gibt es in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Wir gehen hier einen einzigartigen und neuen Weg.“ Er sei überzeugt davon, dass diese Form der Kooperation woanders Schule machen werde. Er wisse aber auch um die Ängste und Vorbehalte, die es in beiden Gemeinden gebe. „Diese Ängste haben sich bereits in der Vergangenheit nie als problematisch erwiesen, weil alle Vorhaben, die wir in den vergangenen Jahren mit Glienicke/Nordbahn angefasst haben, positiv verlaufen sind“, so Filippo Smaldino.

Bürgermeister Oberlack: „Eine sinnvolle Sache“

Für Glienickes Bürgermeister Oberlack ist die Zusammenarbeit der Bauämter eine sinnvolle Sache. Für ihn sei einer der wichtigsten Gründe die gegenseitige Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall. Damit stärke man die Leistungsfähigkeit und Bürgernähe der beiden Gemeinden. „Ausgehend von unserer jeweiligen Gemeindegröße wäre es nicht finanzierbar gewesen, sich einen großen Stab an Mitarbeitern zu leisten, die sich auch gegenseitig vertreten können“, sagte er. Des Weiteren gehe er fest davon aus, dass in Zukunft Fachkräfte rar gesät seien. Hans G. Oberlack betonte zudem, dass es bei einem gemeinsamen Bauamt nie darum gegangen sei zu rationalisieren. „Sowohl das Personal als auch die Personalräte haben unsere Absichten sofort verstanden und keine Ängste gehabt.“ Er machte mit Blick auf die Skepsis einiger Bürger aber auch deutlich: „Es ist eine Form der Zusammenarbeit, die nicht auf eine Verheiratung der Gemeinden hinausläuft.“ Die Bebauungspläne sowohl in Glienicke als auch im Mühlenbecker Land werden immer noch von der jeweiligen Gemeindevertretung beschlossen. „Eine gemeinsame Organisation von Verwaltungsaufgaben, ohne dass dabei die kommunale Selbstverwaltung für die Gemeinden aufgehoben wird, ist ein Modell, das auch für andere Kommunen sehr interessant sein kann“, sagte Oberlack. Er dankte allen Ausschussvorsitzenden und Vorsitzenden der Gemeindevertretungen beider Kommunen, die das Projekt mitgetragen hätten. Vor allem lobte Oberlack die sehr gute Erreichbarkeit des neuen Bauamtes durch den öffentlichen Nahverkehr.

Anstoßen auf die Vertragsunterzeichnung (v.l.): Klaus Brietzke, Peter Staamann, Hanns-Werner Labitzky, Filippo Smaldino, Hans G. Oberlack, Uwe Klein und Ulrich Strempel. Quelle: Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Die Gemeinden Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land hatten Ende 2015 beschlossen, von Experten prüfen zu lassen, wie eine Kooperation rechtlich umgesetzt werden kann und welche Effekte dabei entstehen. Nach vielen Diskussionen in den Ausschüssen und Gemeindevertretungen sprachen sich beide Kommunen für eine mandatierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung aus. Das bedeutet, dass im Außenverhältnis die Selbstständigkeit der Gemeinden gewahrt bleibt. Am 2. März stimmte die Gemeindevertretung von Glienicke/Nordbahn für ein gemeinsames Bauamt, die Gemeindevertretung des Mühlenbecker Landes zog am 26. April nach.

Von MAZonline