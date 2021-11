Glienicke: Polizei ermittelt nach Gasexplosion im Wohnhaus

Glienicke/Nordbahn

Beschädigte Fenster und Fassaden, Trümmerteile in den Nachbargärten und ein derzeit nicht bewohnbares Haus: Das ist die Bilanz einer Gasexplosion, die sich am Montagabend (1. November) gegen 19.30 Uhr in einem Zweifamilienhaus in der Paul-Singer-Straße in Glienicke/Nordbahn ereignet hat. Am Tag danach untersuchen Kriminaltechniker das Haus, welches nach Polizeiangaben im Bereich des Kellers und der rückwärtigen Außenwand massiv beschädigt wurde – auch statisch. „Der 61-jährige Hauseigentümer sowie eine in der zweiten Wohneinheit lebende 81-jährige Frau konnten das Gebäude unverletzt verlassen“, erklärte Philipp Mahncke, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Dienstagmorgen auf MAZ-Nachfrage.

Trümmer beschädigen mindestens drei weitere Gebäude

Durch die Explosion seien mindestens drei weitere umliegende Gebäude und Gärten durch herumfliegende Trümmer beschädigt worden. „Insbesondere Fenster und Fassaden nahmen Schaden.“ Die Bewohner der umliegenden Häuser mussten diese für rund zweieinhalb Stunden verlassen, bis die Gasversorgung zum betreffenden Wohnhaus durch den zuständigen Energieversorger unterbrochen wurde.

Die Feuerwehr rückte am Montag mit einem Großaufgebot in der Paul-Singer-Straße an. Quelle: Statusvier.de

Ursache der Explosion muss noch ermittelt werden

„Die Bewohner des beschädigten Hauses kamen in einem Gästehaus auf dem Grundstück unter und konnten bisher nicht in das Wohnhaus zurückkehren“, so der Pressesprecher weiter. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Nach MAZ-Informationen sollen am Montag Arbeiten an der Gasleitung im Haus durchgeführt worden sein. Ob diese allerdings auch ursächlich für die Explosion am Abend waren oder andere Gründe diese herbei geführt haben, muss das kriminaltechnische Gutachten klären.

Von MAZonline