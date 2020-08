Eine 68-jährige Auto-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 1830 Uhr die Schönfließer Straße in Glienicke in Richtung Oranienburger Chaussee. In Höhe der Kreuzung befuhr sie hierfür die von der Ampel separierte Rechtsabbiegespur, um nach rechts abzubiegen. Dann kam es zum Zusammenprall.