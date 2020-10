Glienicke: Radtour mit dem Bürgermeister

Glienicke

Trotz der Coronavirus-Pandemie werden die Tage des offenen Ateliers im Land Brandenburg am 24. und 25. Oktober stattfinden. Das bestätigte der Arbeitskreis der Kulturverwaltungen im Land Brandenburg. Auch in Glienicke/ Nordbahn beteiligen sich Künstlerinnen und Künstler und laden interessierte Besucher herzlich dazu ein, einen Blick in ihre Ateliers zu werfen. Die teilnehmenden Akteure öffnen eigenverantwortlich ihre Pforten, selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Hygieneregeln.

Zur traditionellen Kunst-Radtour lädt Bürgermeister Hans G. Oberlack ein. Gestartet wird am Sonntag, 25. Oktober, um 13 Uhr vor dem Alten Rathaus.

Aus Glienicke öffnen jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Ateliers: Christine Gersch & Igor Jerschov, Am Sandkrug 3 (Skulpturen, Malerei, Kunst am Bau); Annette Lück-Lerche, Elsässer Straße 16a (Malerei und Papierobjekte); Ulrike Neubauer, Paul-Singer-Straße 10 sowie Frank Rödel (nur am Sonntag), Stolper Straße 43/44 (bildende Kunst).

Die ursprünglich für Mai geplante Kunstaktion hat zum Ziel, die Potenziale und die Vielfalt der Bildenden Kunst im Land Brandenburg konzentriert und gebündelt vorzustellen. Sie sollen die Besucherinnen und Besucher inspirieren, die Kultur und die Künstler des Landes immer wieder neu zu entdecken. Ursprünglich finden die Tage des offenen Ateliers immer am ersten Wochenende im Mai statt, jedoch wurden die beliebten Mai-Kunsttage wegen der Corona-Pandemie verschoben.

