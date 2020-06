Glienicke

Eigentlich wäre Axel Heise (72) gerne erster Schlichter geworden. Doch bei der 9. Sitzung der Gemeindevertretung entschieden die Gemeindevertreter nach mehreren komplizierten Wahldurchgängen anders. Axel Heise ist jetzt der Vize-Schlichter von Dr. Markus Bayer. Die zwei sind für das nördliche Areal von der B96 bis zur märkischen Allee zuständig. Amtsbezirk 2 wird ihr Zuständigkeitsgebiet genannt.

Der Amtsbezirk 1 soll sich über das Areal erstrecken, das unterhalb der Hauptstraße bis zur Märkischen Allee liege. Dort schlichten künftig Wolfgang Crasemann und Vize Frank Moser.

Allerdings müssen sich die Vier noch beim Amtsgericht vorstellen, die das Ehrenamt bestätigt. Vom Amtsgericht bekommen die Schlichter auch das kleine Dienstsiegel und das Kassenbuch ausgehändigt, um Streitfälle dokumentieren zu können.

Zwei „Streithähne“ zahlen zusammen 50 Euro für die Schlichtung

40 Euro zahlen beide Streithähne zusammen für die Schlichtung plus 10 Euro für’s Kopieren der Akten und für’s Porto. Peanuts gegen die Gerichtskosten in Höhe von mehreren Hundert Euro, sollten sich die Streitenden trotz des Schlichters nicht einigen. Immer für fünf Jahre bleiben die Schlichter im Ehrenamt.

Axel Heise hat schon die letzten fünf Jahre Fälle geschlichtet. „Oft sind es Streitigkeiten, die sich im Laufe der Zeit hochschaukeln“, sagt der Schlichter. Die Experten raten, Probleme immer gleich anzusprechen und nicht auf die lange Bank zu schieben. So könne sich Ärger gar nicht erst anhäufen. Geht nichts mehr, kann man den Schlichter per Mail oder per Telefon kontaktieren.

„Dann setzen wir uns alle gemeinsam an einen Tisch und jeder legt so sachlich wie möglich seinen Standpunkt dar“, sagt Axel Heise, der lange bei der Telekom im Betriebsrat tätig war und vielen Kollegen in Krisenzeiten Beistand geleistet hat. Axel Heise ist unter Telefon: 0151/56088141 oder 033056-94175 sowie per Mail:axel.heise@t-online.de erreichbar.

