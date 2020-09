Glienicke ist der Reihe: Bürgerwerkstatt zum Thema Verkehrskonzept

Im Rahmen des Interkommunalen Verkehrskonzeptes lädt die Gemeinde Glienicke recht herzlich zur Bürgerwerkstatt am 21. September ab 18 Uhr in die Mensa der Grundschule, Hauptstraße 65a, ein. Derzeit finden in allen vier beteiligten Gemeinden Bürgerwerkstätten statt.