Glienicker stellt aus

Glienicke/Berlin

Zwei fotografische Werke aus je neun Bildern stellt der Glienicker Lothar Köthe-Reling derzeit in der Berliner Allianz-Generalvertretung am Schloss Charlottenburg aus. Titel: „Stimmung“ und „Dagobert in Spotlight“. Erzählt werden emotionale Geschichten, die auch auf der Homepage www.lothar.photo vorgestellt werden. Der Fotograf freute sich bei der Vernissage über „tolle Gäste“ und Livemusik von den Hoover Brothers.

„Fotografieren ist meine Leidenschaft“, sagt Lothar Köthe-Rehling, „Ganz gleich ob in freier Natur und im Studio“. Bildkomposition interessieren ihn genauso wie Bildnachbearbeitung. Die Palette ist breit und reicht von Produktstilleben bis zu Hochzeitfotos, von Sport-Livebildern bis zu geduldigen Langzeitbelichtungen: „Mit Fantasie und Handwerk suche ich für dich nach der Perfektion.“ Die MAZ hat ihn bereits porträtiert.

Zur Galerie Kombinationen aus jeweils neun Fotografien sind die Spezialität von Lothar Köthe-Rehling. Aktuell stellt er in Berlin aus

Von Helge Treichel