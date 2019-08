Glienicke

Der lange propagierte Glienicker Kiezbus, der von der Haltestelle Schildow/Kirche durch ganz Glienicke zum S-Bahnhof Berlin-Frohnau und zurück fährt, nahm am 1. April den Betrieb auf. Jetzt stellte sich heraus, dass dieses zusätzliche ÖPNV-Angebot noch als böser Aprilscherz enden könnte.

Die Mitglieder des Ausschusses für Technische Infrastruktur und Gewerbe (kurz TIG) erlebten in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend eine große Überraschung: Klaus-Peter Fischer machte als Geschäftsführer der Oberhavel Holding deutlich, dass von der ausstehenden Kostenübernahme seitens der Gemeinde „noch kein Cent geflossen“ und der zugehörige Vertrag noch nicht einmal unterzeichnet sei. Dabei zeigte er dem Gremium deutlich, wie wenig amüsiert er darüber ist. Zwei Zahlungstermine für die Quartalsraten von je gut 87 000 Euro sind am 15. Mai sowie 15. Juli bereits verstrichen. Die nächste Zahlung steht am 15. September dieses Jahres an.

Vertrag weicht von ursprünglichen Angeboten ab

Der Tagesordnungspunkt kam recht unverfänglich daher und ließ den Zündstoff kaum erahnen: „Informationen zum Vertragsentwurf für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV auf der Buslinie 806 (...) ( Kiezbus)“ . Es stellte sich heraus, dass der Bürgermeister den von Fischer bereits unterzeichneten Vertrag Anfang April erhalten hatte. Dieser enthielt jedoch eine Gesamtsumme von 348 173,93 Euro, die rund 30 000 Euro über einem ursprünglichen Kostenangebot gelegen hatte. Diese Tatsache wiederum hatte Hans Günther Oberlack ( FDP) veranlasst, die Gemeindevertreter als seine Dienstherren einzubeziehen. Überraschend versagte der TIG in seiner Sitzung am 15. Mai seine Empfehlung. Die Mitglieder konnten die deutliche Erhöhung des Angebotspreises „sowohl rechtlich als auch fachlich nicht nachvollziehen“, heißt es in der Informationsvorlage. Oberlack selbst bedauerte als Volkswirt, keine Vergleichsangebote einholen zu können. Die Holding-Vertreter waren nun eingeladen, um Erläuterungen zum angestrebten Kiezbus-Vertrag mit der Gemeinde Glienicke zu geben.

Nach den Worten von Holding-Mitarbeiterin Susann Cersovsky habe die Gemeinde ein „unverbindlichen Kostenangebot für das Wirtschaftsjahr 2018“ für ihre Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 hätten sich jedoch Kostensteigerungen ergeben, unter anderem durch Tarifanpassungen und höhere Kraftstoffpreise. Dies musste in das dann verbindliche Angebot für dieses Jahr eingearbeitet werden.

Kiezbus verkehrt mit Genehmigung ohne Rechtsgrundlage

Grundsätzlich werde der übrige öffentliche Personennahverkehr in Oberhavel aus den vom Land Brandenburg weitergereichten Regionalisierungsmitteln des Bundes sowie aus dem Haushalt des Landkreises finanziert, erläuterte Susann Cersovsky. Grundlage dafür sei das im Nahverkehrsplan dargestellte Angebot. Darüber hinausgehende Angebote müssten von den Kommunen selbst finanziert werden – mindestens über eine Testphase von zwei Jahren. Um Kosten zu sparen schlug sie unter anderem vor, das Fahrplanangebot am schwachen Freitagabend zu reduzieren. Einsparpotenzial: 20 000 Euro. Ab 2020 könnte zudem ein Pausenhalt für OVG-Busse in Hermsdorf realisiert werden.

Klaus-Peter Fischer machte deutlich, dass der Kiezbus mit einer „eigenwirtschaftlichen Genehmigung“ verkehrt. Diese wiederum müsse durch Einnahmen gedeckt sein. Fehlen diese, fehle auch die rechtliche Grundlage der Genehmigung und er sei gezwungen, die Konzession Ende September zurückzugeben. Und ohne kann der Kiezbus nicht fahren.

Nunmehr ist anvisiert, dass die Gemeindevertretung den ausstehenden Beschluss in ihrer Sitzung am 2. September fasst (Beginn: 18.30 Uhr in der Grundschulmensa). Peter Kimmel ( CDU/ FDP) hatte in der Debatte auf die bislang hervorragende Zusammenarbeit mit der Holding verwiesen, beispielsweise beim Wohnungsbauprojekt in der Gartenstraße.

Von Helge Treichel