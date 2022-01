Glienicker Kommunalpolitiker beschließen Gemeindehaushalt 2022 – trotz eines Fehlbetrages

Glienicke

Die Finanzen der Gemeinde Glienicke/Nordbahn weisen für 2022 ein Defizit auf und wurden während der jüngsten Gemeindevertretersitzung in gleich mehreren Tagesordnungspunkten thematisiert. Es waren die Haushaltssatzung mit Ergebnisplan und Finanzplan der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022 samt Anlagen, die für eine Diskussion sorgte. Denn im Ergebnishaushalt wird der Fehlbetrag mit 746 000 Euro beziffert, im Finanzhaushalt mit 1,699 Millionen Euro. Noch ganz zum Schluss waren allerdings auch zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rund 400 000 Euro zum Weiterbetrieb des Kiezbusses eingestellt worden. Laut eines Kreistagsbeschlusses sollte die Kiezbuslinie 806 eigentlich in den Regelbetrieb übernommen werden und somit die Vorfinanzierung seitens der Kommune nach fast drei Jahren wegfallen.

Die Gemeinde Glienicke/Nordbahn will sparen

„Wir müssen an unseren laufenden Kosten arbeiten“, schlussfolgerte Uwe Klein (SPD) aus den Ausführungen der Finanzfachbereichsleiterin Grit Knappe. Schließlich seien im Ergebnishaushalt ebenjene laufende Kosten enthalten. Dass die Konsolidierung des Haushalts bereits länger Thema ist und bereits eine diesbezügliche Priorisierung erstellt wurde, merkte Fraktionsvorsitzender Ulrich Strempel namens der CDU/Freien Demokraten an. „Wir haben gerade angefangen, das abzuarbeiten“, sagte er zum Stand der Dinge. Und das sollte auch weiter gemacht werden.

Kritik von der AfD

Es werde viel über das Sparen geredet, aber das seien lediglich „schöne Worte“, kritisierte Michael Eggenstein (AfD): „Wir geben das Geld weiter mit vollen Händen aus, aber es wird nichts getan.“ Das müsse sich ändern.

Die Corona-Pandemie habe die Gemeinde in ihren Spar-Bestrebungen „nach hinten geworfen“, sagte Kathrin Kröger, Fraktionsvorsitzende der SPD. Jedoch seien bestimmte Aufgaben „zeitgemäß“, also den Zeichen der Zeit geschuldet. Diesen Gedanken untermauerte Linken-Fraktionsvorsitzender Ernst-Günter Giessmann am Beispiel der LED-Straßenlaternen. Das sei natürlich eine erhebliche Investition. „Jedoch sparen wir an anderer Stelle“, sagte er mit Blick auf die Energiekosten. Langfristig jedenfalls sei der Gemeindehaushalt ausgeglichen, zeigte er sich sicher. Das Defizit sehe er deshalb für „dieses Jahr nicht kritisch“.

Trotz Defizits zugestimmt

Beschlüsse zu über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2020 (knapp 430 000 Euro), über den Jahresabschluss 2020 sowie die Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 wurden jeweils mit großer Mehrheit oder einstimmig gefasst. Auch die Haushaltssatzung mit Ergebnisplan und Finanzplan der Gemeinde Glienicke/Nordbahn für das Haushaltsjahr 2022 wurden nach bereits erwähnter Debatte bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen mehrheitlich gefasst. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 werden mit gut 39,1 Millionen Euro beziffert, die Auszahlungen des Finanzhaushaltes mit knapp 29,38 Millionen Euro.

Von Helge Treichel