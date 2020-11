Glienicker Kommunalpolitiker entscheiden zeitnah über Luftreinigungsgeräte

Glienicke

Während in anderen Kommunen beim Thema Luftreinigungsgeräte über Arbeitsschutzbelange und europaweite Ausschreibungen geredet wird, wollen die Fraktionen der Gemeindevertretung in Glienicke – außer der AfD – das Thema ohne Zeitverzug forcieren: Laut einem gemeinsamen Änderungsantrag soll der Bürgermeister beauftragt werden, innerhalb kürzester Zeit mobile Lüftungs-/ Luftreinigungsgeräte für die Glienicker Grundschule, die Kindertagesstätten und den Hort sowie Sitzungs- und Veranstaltungsräume zu erwerben. Dafür wurde für Dienstag, 24. November, eigens eine Sondersitzung einberufen, die um 18.30 Uhr in der Dreifeld-Sporthalle beginnt.

Ursprungsantrag vom Bürgermeister

Ursprünglich hatte Bürgermeister Hans G. Oberlack ( FDP) selbst den Antrag eingebracht, mobile Luftreinigungsgeräte für die Glienicker Kitas und den Hort sowie ausgewählte Verwaltungsräume zu beschaffen. In einer begleitenden Vorlage werden überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 106.000 Euro für insgesamt 65 Geräte veranschlagt. Und mit einer dritten Vorlage soll die Einwohnerschaft durch ihre Gemeindevertretung den Landtag und die Landesregierung auffordern, den Kommunen die Mittel für die Pandemiebekämpfung – zum Beispiel Luftreinigungsgeräte, Zusatzräume – in den Schulen bereitzustellen.

Geräte möglichst ab Anfang 2021

Sie habe in der vergangenen Woche sämtliche Fraktion der Gemeindevertretung Glienicke hinsichtlich einer Unterstützung des Änderungsantrags angeschrieben, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Kathrin Kröger auf Nachfrage. Dabei habe sie durchweg positive Rückmeldungen erhalten – mit Ausnahme der AfD. Ihr Ziel sei es, die Geräte möglichst bereits nach den Weihnachtsferien zur Verfügung zu stellen, sagte Kathrin Kröger. Für verschiedene Raumgrößen seien durchaus unterschiedliche Modelle denkbar. Ein schnelles Agieren werde von den übrigen Fraktionen unterstützt. Das wertet die Fraktionsvorsitzende als „schönen Erfolg“ im Kampf gegen das Virus und die Folgen der Pandemie.

