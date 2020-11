Glienicker Kommunalpolitiker votieren für Luftreinigungsgeräte

Glienicke

Die Gemeinde Glienicke will Luftreinigungsgeräte für die kommunalen Kindertagesstätten, Hort und Grundschule sowie Sitzungs- und Veranstaltungsräume beschaffen. Diesen Grundsatzbeschluss fassten die Gemeindevertreter am Dienstagabend (24. November) in einer Sondersitzung ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen. Einstimmig wurden außerdem der Landtag und die Landesregierung aufgefordert, den Kommunen die Mittel für die Pandemiebekämpfung bereitzustellen – zum Beispiel für Luftreinigungsgeräte oder Zusatzräume der Grundschule.

Entscheidung für 8. Dezember vorgesehen

Der ebenfalls geplante Vergabebeschluss für 65 Geräte wurde indes noch nicht gefasst, da noch zahlreiche Detailfragen zu beantworten sind, wie sich in der Debatte gezeigt hatte. Diese Fragen betreffen unter anderem die Lautstärke, den Stromverbrauch und Wartungskosten (Filterwechsel) für die Geräte, sagte Bürgermeister Hans G. Oberlack ( FDP) auf Nachfrage. Außerdem müsse die Verwaltung noch Sicherheitsaspekte sowie die Preise und Verfügbarkeit derartiger Geräte klären. Dies solle bis zur nächsten regulären Sitzung der Gemeindevertretung am 8. Dezember passieren (Beginn: 18.30 Uhr).

Kostenrahmen bereits bestimmt

Festgelegt sei immerhin schon ein Kostenrahmen von maximal 210 000 Euro. „Wir müssen sehen, wie viele Geräte wir dafür bekommen können“, sagte der Bürgermeister. Da es sich um eine direkte Corona-Angelegenheit handele, sei die Gemeinde „an die üblichen Vergabevorschriften nicht gebunden“, so Oberlack. Das betreffe etwa die Maßgabe für eine europaweite Ausschreibung. Ausgegangen werde aktuell von einer Basiszahl von 65 Stück.

Das könnte Sie auch interessieren:

Glienicker Kommunalpolitiker entscheiden zeitnah über Luftreinigungsgeräte

Von Helge Treichel