Glienicker Mauergeschichten erscheinen in erweiterter Neuauflage

Glienicke

Alles begann mit einer Lüge. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Mit diesem Satz versicherte der DDR-Staatsratschef Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 der Weltöffentlichkeit, es werde keine Mauer gebaut. Kurze Zeit später sollte sie Deutschland fast 30 Jahre trennen. Keine Ära in der Nachkriegszeit hat Glienicke/Nordbahn jemals so tiefgreifend geprägt wie die 28-jährige Existenz der Berliner Mauer. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 trennten Mauer und Stacheldraht die Menschen in Ost und West und rissen Familien und Freundschaften auseinander. Mindestens 140 Frauen, Kinder und Männer kamen infolge der Anwendung des Schießbefehls durch Soldaten der DDR-Grenztruppen oder durch Unfälle ums Leben. Wegen der geografischen Lage zu West-Berlin erlebte Glienicke in dieser Zeit viele Fluchten und Fluchtversuche.

Arne Färber, Autor der „Glienicker Mauergeschichten“. Quelle: Winfried Mausolf

Anlässlich des 60. Jahrestages des Mauerbaus ist eine erweiterte Auflage mit neuen Geschichten entstanden. Insgesamt werden 15 Texte unter anderem von Menschen veröffentlicht, die Glienicke/Nordbahn als Ausgangspunkt für eine Flucht nutzten oder die im Schatten der Mauer arbeiteten und lebten und sich somit zunehmenden Repressalien des DDR-Staates ausgesetzt sahen. „Die Resonanz auf die erste Publikation war so positiv, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, als Ergebnis eine zweite Auflage mit vier weiteren Geschichten und vielen bisher unveröffentlichten Fotos in den Händen halten“, schreibt Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP) im Begleittext.

Unter dem Titel „Glienicker Mauergeschichten – Flucht und Leben an der Grenze“ wird das traurigste und auch unmenschlichste Kapitel Glienicker Nachkriegsgeschichte wieder in Erinnerung gerufen. Wer sich mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl auseinandersetzt, wird sensibel gegenüber Unrecht und totalitären Ideologien. Geschichten von der Mauer sind in erster Linie Geschichten von menschlichem Leid. Daher bedeutet Historie mehr, als nur die nackten Zahlen aus jener Zeit“, betonte Arne Färber, Redaktionsleiter des „Glienicker Kuriers“ und Autor der Mauergeschichten.

Die zweite, erweiterte Auflage ist ab sofort in der Gemeindebibliothek und in der Buchhandlung Haberland, Zeltinger Platz 15, in Berlin-Frohnau erhältlich. Der Preis beträgt fünf Euro.

