Glienicker Schulleiterin spricht: „Fahren auf Sicht ist schwer auszuhalten“

Glienicke

Wie geht es für die Kinder weiter für den Fall, dass die Schulen noch sehr lange nicht wieder in den Regelbetrieb zurückkehren dürfen? Harald Steiner, ein Vater aus Glienicke, sprach am Mittwochabend im Hauptausschuss der Gemeinde über die Schwierigkeiten, die damit auf Kinder und Eltern zukommen könnten. Antje Burmeister, Leiterin der Grundschule Glienicke, war ebenfalls anwesend und stellte die Problematik aus Sicht der Schule dar. „Die Sorgen und Nöte des Vaters kann ich gut nachvollziehen, traf uns doch die augenblickliche Situation in diesem Umfang und mit all diesen Auswirkungen auf ja wirklich alle Bereiche des täglichen Lebens alle unvorbereitet“, erklärt die Leiterin. „Und auch dieses sogenannte Fahren auf Sicht ist für uns alle sehr schwer auszuhalten. Schließlich sehnen wir uns alle nach möglichst genauen Perspektiven und natürlich möglichst schneller Normalität.“

Videokonferenz mit Schülern

Antje Burmeister teilte mit, dass in ihrer Schule derzeit verschiedene Möglichkeiten für den digitalen Unterricht erarbeitet werden, zum Beispiel Videokonferenzen, deren Teilnahme jedoch freiwillig für die Schüler bleiben soll. Dennoch erklärt sie: „Wir als Lehrer und Lehrerinnen wünschen uns, alle Kinder möglichst schnell wieder gesund und munter in der Schule begrüßen zu können. Gemeinsames Lernen lässt sich weder durch Videokonferenzen noch durch Telefonate oder noch so ausgefeilte Wochenpläne ersetzen. Aber uns ist natürlich bewusst, dass es jetzt vor allem um die Sicherheit und die Gesundheit aller geht.“ Burmeister versprach: „Unser Anliegen ist es, trotz aller notwendigen augenblicklichen Einschränkungen, jedes Kind persönlich zu erreichen, jedem Kind Rückmeldung zu seiner Arbeit zu geben und jedem Kind zu vermitteln: ’Dein Lehrer ist für dich da! Frag gern nach’.“ In der Ausschusssitzung wurde deutlich, dass die Gemeinde, obwohl sie lediglich der Schulträger ist, die Grundschule so gut es geht unterstützen will. Die Rahmenbedingungen allerdings setze das Schulamt fest.

Von Wiebke Wollek