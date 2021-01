Glienicker Vereine können aufatmen: Vorerst keine Erhöhung der Mieten für Sportstätten 

Glienicke

Die Gemeindevertretung hat am Dienstagabend lange über die Haushaltsausgaben für die Sportvereine diskutiert. Bei der 2020 für die Erhebung von Entgelten erstellten Kalkulation wurde eine Kostenunterdeckung für die Vermietung von Gebäuden, Räumen und Sportstätten der Gemeinde Glienicke in Höhe von 327 745 Euro für 2019 festgestellt. Das bedeutet, dass die Turnhallen und andere Gebäude nicht kostendeckend vermietet wurden. Wie sollte nun mit dem Minus verfahren werden? Auf der Tagesordnung der Sitzung stand der Beschluss über die Akzeptanz der rechnerischen Kostenunterdeckung für die Vermietung von Gebäuden, Räumen und Sportstätten. Diese Vorlage konnten die Gemeindevertreter letztlich einstimmig beschließen. Das bedeutet, dass das Minus nicht in die nächste Kalkulation übernommen wird, sondern durch Haushaltsmittel der Gemeinde, letztlich also Steuergeld, ausgeglichen wird. Konkret bedeutet dies auch, dass die Entgelte für die Vermietung – zumindest in diesem Zusammenhang – nicht erhöht werden. Die Kostenunterdeckung wird auch nicht generell für jedes Jahr, sondern per Beschluss nur für 2019 akzeptiert. Beide Bedingungen sind einem Änderungsantrag der Grünen zu verdanken. Sie ließen das Wort „jährlich“ streichen und ergänzten „in diesem Zusammenhang“. Andernfalls würde es bedeuten, dass grundsätzlich keine Diskussion über die Mietkosten möglich wäre.

Minus wird nicht in nächste Kalkulation übernommen

Für den Ausgleich des Defizits durch Mittel der Gemeinde spricht das Argument, dass die Sportstätten von einem großen Teil der Glienicker Bevölkerung genutzt werden. So sagte Michael Eggenstein ( AfD) in der Diskussion: „Die Sportvereine zahlen viel Geld, um die Räume nutzen zu können. Diese werden durch Tausende von Glienickern genutzt, insofern ist das auch in Ordnung. Es ist eine Unterdeckungssumme, mit der wir leben können. Das gilt aber nicht für Projekte, von denen nur vielleicht 30 Glienicker profitieren.“ Letztlich plädierte er für die Zustimmung zum Beschluss. „Eine Verschleppung des Minus würde keinen Sinn machen“, sagte er. Karsten Wundermann (B90/ Die Grünen) wies zu Beginn der Debatte darauf hin, dass die Vereine jährlich generell mit einem hohen Betrag in Höhe von einer Viertelmillion durch die Gemeinde unterstützt werden. „Das ist ja nicht nichts, sondern verglichen mit anderen freiwilligen Leistungen schon eines der größeren Kuchenstücke“, erklärte Wundermann. Dafür müssten die Vereine selbst auch mit daran arbeiten, dass eine so hohe Unterdeckung nicht zustande kommt – in Form von Einsparungen. Durch Gespräche habe seine Fraktion von der Kompromissbereitschaft vieler Vereine erfahren, was Wundermann positiv bewertet. Auch sagt er: „Die Vereine leisten wichtige Arbeit im Ort. Zum gesundheitlichen Aspekt kommt der soziale Faktor. Es stärkt den Zusammenhalt in der Kommune, tut viel für die Jugendarbeit und wird außerdem ehrenamtlich ausgeübt. Da möchten wir als Fraktion auch einmal Danke sagen.“ Was ihn störe sei der in einigen vorherigen Gesprächen geäußerte Eindruck, die Gemeindevertreter würden den Vereinen nichts gönnen, falls sie den Beschluss ablehnten.

Von Wiebke Wollek