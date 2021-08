Glienickes treue Helferin wird für ehrenamtliche Tätigkeit geehrt

Glienicke

Sabine Nemitz-Pollmann wirkte ehrlich überrascht, als sie beim kürzlichen Jahresempfang der Gemeinde Glienicke vor die Bühne gerufen wurde. Die 73-Jährige wurde in der Einzel-Kategorie mit dem Ehrenamtspreis geehrt. Dass sie allerdings ein Teamplayer ist, das machte Uwe Klein als Vorsitzender der Gemeindevertretung und auch persönlich sehr erfreuter Laudator deutlich. Mit der Ehrung wolle die Gemeinde Danke sagen.

Sabine Nemitz-Pollmann wurde für ihr Engagement die Ehrenplakette der Gemeinde verliehen. Quelle: Helge Treichel

Wenn jemand Hilfe oder Unterstützung braucht, könne man sich auf Sabine Nemitz-Pollmann stets verlassen. „Sie findet mit kriminalistischem Spürsinn Personen, Vereine und Institutionen, die Hilfe und Unterstützung benötigen“, so Klein. Das sei auch kein Wunder, denn mit Kriminalistik kenne sie sich aus. 15 Jahre habe sie für die Kripo gearbeitet, erzählt sie später im Gespräch. Dann habe sie Probleme mit Partei und Staat bekommen, weil sie sich weigerte, in die SED einzutreten. Seit 1984 ist sie deshalb im Einzelhandel tätig, zunächst als Kommissionärin der DDR-Handelsorganisation HO, später selbstständige Einzelhändlerin für Spar und Edeka.

Eine „überzeugte Wiederholungstäterin“

In ihrer Freizeit schwinge sie die Stöcke bei Drums Alive in der Abteilung Gesundheitssport des SV Glienicke. Seit vielen Jahren engagiere sie sich zudem zum Wohle der Gemeinschaft, wie Uwe Klein deutlich machte – und das als „überzeugte Wiederholungstäterin“. Sie sei zum einen großzügige und regelmäßige Sponsorin für hiesige Sportvereine, insbesondere im Bereich der Jugend und Senioren. Andererseits aber auch mithilfe des Pfandbonbriefkastens neben dem Leergutautomaten in ihrem Edeka-Markt.

An diesem Pfandautomaten sammelt die Geschäftsfrau Pfandbons für immer wieder neue Anlässe und hat sich mit ihrem Sponsoring einen Namen gemacht. Quelle: Robert Roeske

„Seit vielen Jahren können Kunden hierüber ihre Pfandbons für eine gute Sache spenden“, sagte Uwe Klein. Ob Sportvereine, Wildtierrettung, das Naturforscher-Projekt, der Hort „Coole Kids“ oder das Tierheim – die Unterstützung von Sabine Nemitz-Pollmann werde in der Gemeinde und in der Umgebung anerkannt und geschätzt. Und ungerade Summen würden von ihr stets aufgestockt, „bis der Betrag rund ist“.

Hilfe aus Glienicke für die Flutopfer

Jüngstes Beispiel sei die Flutkatastrophe im Südwesten Deutschlands. Die Fernsehbilder hätten sie schockiert und fassungslos gemacht. Für die Glienicker Geschäftsfrau habe sofort festgestanden, dass sie helfen muss. Innerhalb von drei Tagen kamen mehr als 120 Pfand-Euro zusammen. „Jetzt sind schon wieder 1550 Euro drin“, sagt Sabine Nemitz-Pollmann. Es seien sogar Pfandbons über mehr als zehn Euro im Kasten gewesen. Doch auch in der Belegschaft sei die Spendenbereitschaft groß. Alle 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 28 fest angestellt, haben auf das Entgelt für eine Arbeitsstunde verzichtet. Zusätzlich hätten Kolleginnen und Kollegen auf die Auszahlung von Überstunden verzichtet. So sind die 2000 Euro zusammengekommen, resümiert Uwe Klein. Für die Geschäftsinhaberin steht jetzt bereits fest, dass sie noch einmal 2000 Euro überweisen werde. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt sie.

Drums Alive beim SV Glienicke Der SV Glienicke ist in neun Abteilungen gegliedert: Badminton, Darts, Frauenturnen/Gymnastik, Fußball, Gesundheitssport, Kegeln, Sportschießen, Tischtennis und Volleyball. Dem Gesundheitssport ist die Gruppe Drums Alive zugeordnet. Diese kombiniert traditionelle Aerobicelemente mit dem energiegeladenen Rhythmus der Trommeln. Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches Workout für Körper, Geist und Seele. Drums Alive ist ein Ganzkörpertraining, das viel mit koordinativen Aspekten der Muskulatur und des gesamten Bewegungsapparates spielt. Durch die Art der Bewegungen und die Integration von gedächtnisfördernden Übungen und Spielformen wird die Gehirnleistung gefördert. Drums Alive bietet zudem auch Aspekte eines traditionellen Ausdauertrainings, welches das Herzkreislaufsystem fördert und trainiert. Der Kurs findet unter Leitung von Trainerin Roswitha Horn statt.Trainiert wird in der Alte Halle Glienicke (Hauptstraße 64) mittwochs von 16 bis 17 Uhr und freitags von 17 bis 18 Uhr. Die Drums-Alive-Gruppe gewann beim Breitensportwettbewerb „Sterne des Sports 2013“ einen kleinen Stern des Sports in Gold, auch als „Oscar des Breitensports“ bekannt.

„Viel Glück hatte ich im Leben und bin wunderbaren Menschen begegnet, die mir gezeigt haben, wie wichtig es ist, respektvoll miteinander umzugehen“, sagt Sabine Nemitz-Pollmann. So arbeite sie auch in ihrem Unternehmen. „Die morgendliche Begrüßung mit Nennung der Namen, das Wohlbefinden der Mitarbeiter, der Respekt vor dem Fleiß und die Umsichtigkeit, das kenntlich zu machen, ist mir ganz wichtig“. Fühlen sich die Mitarbeiter wohl, werde dieses Positive an die Kunden weitergegeben – „und der Kreis schließt sich“.

Die Frauen und Männer in Aktion bei Drums Alive. Getrommelt wird nach einer rasanten Choreographie auf Bälle – nicht nur auf den eigenen. Quelle: Verein

Für die Sportvereine Fortuna oder den SV Glienicke wird nicht nur regelmäßig gespendet, Sabine Nemitz-Pollmann macht seit etwa fünf Jahren aktiv mit. „Das ist so eine tolle Stimmung und da sind so tolle Menschen in dieser Gruppe“, schwärmt sie. Trainerin Roswitha Horn schaffe es jedes Mal, alle mitzureißen. Drums Alive sei „wie ein Magnet, der diese wunderbare Gruppe zusammengeführt hat“.

Nach dem Umzug prompt gewählt

Ihren Wohnsitz hat Sabine Nemitz-Pollmann, die den Zweitnamen Pollmann von ihren Pflegeeltern hat, erst 2019 nach Glienicke verlegt. Sie trat gleich bei den Wahlen zur Gemeindevertretung an und wurde prompt gewählt. „Seitdem engagiert sie sich – neben ihrem umfänglichen sozialen Engagement – auch politisch als ehrenamtliche Gemeindevertreterin“, bilanzierte Uwe Klein.

Kürbis-Koller und Nikolausaktion

Als nächste Aktion nennt die Geschäftsinhaberin den „17. Kürbis-Koller“, bei dem am 30. Oktober ab 18.30 Uhr mit dem Pankower Spielmannzug um die Häuser gezogen wird. In den Vorjahren sei immer Hexensuppe gekocht und der Kamin im Vitadeum angeheizt worden und sie habe rund 150 Kürbisse zum Aushöhlen zur Verfügung gestellt. Leider werde in diesem Jahr wegen Corona nur der Umzug stattfinden. Und am Nikolaustag könnten die Kinder mit Schablonen kleine Stiefel basteln. „Die fülle ich dann mit schönen Dingen.“

Von Helge Treichel