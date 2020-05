Zweiter Anlauf für Straßenschließungen im Waldseeviertel

Glienicke/Reinickendorf

Sollen mit der Elsestraße und der Schildower Straße tatsächlich zwei der drei Straßenverbindungen zwischen Glienicke und Reinickendorf für den motorisierten Straßenverkehr mit Hilfe von Blumenkübeln gesperrt werden? Mit dieser Frage befasst sich die Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf in ihrer heutigen Sitzung, die um 17 Uhr im Ernst-Reuter-Saal beginnt (Eichborndamm 215-239). Für die eigentlich öffentliche Sitzung gilt jedoch eine begrenzte Platzzahl sowie eine Anmeldepflicht, weshalb ein Zugang nicht mehr möglich ist: Laut Informationssystem seien bereits alle Plätze an Gäste vergeben worden.

Laut Beschlussvorschlag soll das Bezirksamt ersucht werden, umgehend in der Schildower Straße und gleichzeitig in der Elsestraße, jeweils am Ortsausgang, temporäre Modalfilter (zum Beispiel in Form von massiven Blumenkübeln) zu installieren, die die Durchfahrt für motorisierte Verkehrsteilnehmer wirksam verhindern. Die Verwaltung soll ebenfalls beauftragt werden, die Auswirkungen der Schließung der Verbindungsstraßen vom Waldseeviertel in Hermsdorf nach Glienicke zu bewerten, sobald der Verkehrsfluss entlang der B 96 durch verbesserte Ampelschaltungen an die neue Situation angepasst worden ist („Grüne Welle“). Die Ergebnisse der Maßnahmen sollen in einer Bürgerversammlung vorgestellt und gemeinsam ausgewertet werden. Dem Verkehrsausschuss sei fortlaufend Bericht erstatt werden.

Das Thema war am 11. März vertagt worden, da diese Sitzung kurzfristig abgesagt wurde. Bevor der Antrag beraten und abgestimmt wird, stehen im Rahmen der Fragestunde mehrere Anfragen auf der Tagesordnung. Darin werden vor allem gemeinsame Bemühungen zum Verbessern der Verkehrssituation sowie die drohenden Auswirkungen für Familien, Geschäftsleute und Handwerksbetriebe kritisch hinterfragt.

Der Ältestenrat der Bezirksverordnetenversammlung hat dem Beschlussantrag bereits mehrheitlich zugestimmt und somit eine Vorentscheidung getroffen. Die Abstimmung erfolgt nunmehr voraussichtlich ohne weitere Debatte. Vor dem Rathaus sind für Mittwoch Proteste gegen die geplante Schließung angekündigt. Außerdem ist die Übergabe von Unterschriften geplant.

Michael Ortmann Quelle: Helge Treichel

Michael Ortmann von der Bürgerinitiative für mehr Verkehrsberuhigung bezweifelt in einem offenen Brief das rechtmäßige Zustandekommen der Unterschriften. Dagegen habe seine eigene Initiative „im Oktober 2018 innerhalb von nur drei Wochen mehr als 600 echte Unterschriften gesammelt, dass das Waldseeviertel zur Sackgasse werden möge“. Dopplungen seien nicht vorhanden, „weil wir mit jedem Unterzeichner persönlich gesprochen haben“. Die Resolution, die sich auf jeder Unterschriftenseite befindet, lautet: „Wir, die Unterzeichner, unterstützen das Anliegen zur weitest gehenden Verkehrsberuhigung im Waldseeviertel. Dazu mögen in der Schildower Straße und der Elsestraße, an der Landesgrenze zu Brandenburg, bauliche Veränderungen in der Art vorgenommen werden, dass dort keine motorisierten Kraftfahrzeuge zwischen Glienicke und Reinickendorf durchfahren können.“

Von Helge Treichel