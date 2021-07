Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel plant eine neue weiterführende Schule für die vier Nordbahnkommunen Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Glienicke und Mühlenbecker Land. Das bestätigte Pressesprecherin Irina Schmidt auf Nachfrage. Der Kreistag Oberhavel habe den Landrat bereits in seiner Märzsitzung beauftragt, mögliche Standorte für die Schulformen der Sekundarstufe I und II im betreffenden Planungsgebiet zu ermitteln. Diese sollen dahingehend geprüft werden, ob sie für den Neubau einer Oberschule mit mindestens zwei Zügen oder eines Gymnasiums mit mindestens drei Zügen oder einer Gesamtschule geeignet sind. Der Landrat selbst habe bereits während der Sondersitzung des Bildungsausschusses Ende Januar darauf hingewiesen, dass es im genannten Planungsgebiet an Gymnasialplätzen fehle.

Das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf verzeichnet deutlich mehr Anmeldungen als Plätze zur Verfügung stehen. Deshalb wurde bereits kontrovers über eine mögliche Erweiterung diskutiert. Quelle: Robert Roeske

Die vier Bürgermeister waren am Montag in einer Konferenzschaltung von Dezernent Matthias Kahl über die Pläne informiert worden. Dabei teilte er unter anderem mit, dass der Bedarf für ein weiteres Gymnasium in dem betreffenden Planungsbereich bereits seitens des Bildungsministeriums gegenüber der Kreisverwaltung festgestellt worden war. „Aktuell arbeitet die Verwaltung an der Umsetzung des genannten Kreistagsbeschlusses“, sagte Irina Schmidt am Donnerstag.

In der Vorwoche hatten die politischen Vertretungen aller vier Kommunen einen CDU-Antrag zu diesem Thema beraten und beschlossen. Die jeweiligen Verwaltungschefs werden laut Beschlusstext gebeten, „im Rahmen der Beteiligung öffentlicher Träger zur 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Oberhavel und darüber hinaus, proaktiv den Neubau eines mindestens dreizügigen Gymnasiums im Planungsgebiet 3 zu fordern und eine mögliche Überbelastung bestehender Schulstandorte zu vermeiden“. Um eine bessere flächendeckende Versorgung mit Plätzen an den weiterführenden Schulen in den vier Kommunen – insbesondere in den Ortsteilen Bergfelde, Schönfließ und Schildow – zu erreichen und die Qualität der Bildungsstandorte zu erhalten, müsse eine zeitnahe Planung und Suche nach einem geeigneten Grundstück beginnen, heißt es nahezu übereinstimmend in den jeweiligen Anträgen.

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck ist die größte der vier vorhandenen staatlichen Sekundarschulen. Quelle: Helge Treichel

Einhellig hatten die Gemeindevertreter im Mühlenbecker Land der Vorlage zugestimmt, sehr zur Zufriedenheit des CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Müller. Am S-Bahnhof in Schönfließ biete sich eine überaus gut geeigneter Standort für eine weiterführende Schule an, in unmittelbarer Nähe auch zum im Bau befindlichen Sportpark Bergfelde, so Müller. Mit der S-Bahn sei eine hervorragende Verkehrsanbindung gegeben. Ob für ein Gymnasium oder eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe – „wichtig ist, dass die Kommunen ein Signal setzen“, begründete der Christdemokrat den ortsübergreifenden Antrag. Auf der Fläche sei ursprünglich eine Waldorfschule geplant gewesen. Grundsätzlich wird in der Begründung auf die anhaltend hohen Anmeldezahlen im Plangebiet verwiesen. Die Nachfrage an Gymnasialplätzen sei konstant höher als das Angebot im Marie-Curie-Gymnasium und in den Gesamtschulen Regine-Hildebrandt und Käthe-Kollwitz. „Die daraus resultierenden Zügigkeitserhöhungen beziehungsweise Erhöhungen der Klassenstärke führen zu einer Belastung pädagogischer Arbeit, insbesondere durch die Überlastung räumlicher Kapazitäten“, heißt es.

Die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder ist bereits mit einem modernen Anbau vergrößert worden. Quelle: Enrico Kugler

Die Gemeindeverwaltung teile die Auffassungen hinsichtlich der „dargestellten Notwendigkeit“, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus Mühlenbeck. Die Verwaltung gehe davon aus, „dass diese Entwicklung durch die in Auftrag gegebene Bedarfsplanung bestätigt wird“. Gleichzeitig wird zugesichert, die Mitwirkungsrechte dahingehend wahrzunehmen. Zudem habe es bereits vor einigen Wochen erste Gespräche zwischen dem Bürgermeister und dem Landrat gegeben. Hier sei dem Landkreis besagtes Grundstück in Schönfließ „als Alternative für einen Schulneubau aufgezeigt“ worden.

Zustimmung gab es auch in Birkenwerder, wo Bürgermeister Stepan Zimniok (IOB/BiF) allerdings mit klarer Mehrheit beauftragt wurde, sich auf Vorschlag der Linken doch bitte ausdrücklich für alle drei weiterführenden Schulformen einzusetzen, also auch für die Oberschule und Gesamtschule. Ganz anders das Echo in Hohen Neuendorf, wo der Antrag in namentlicher Abstimmung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. SPD, Bündnisgrüne und Stadtverein führten an, dass über dieses Thema ausschließlich auf Kreisebene zu entscheiden sei. Die CDU-Vertreter warben ihrerseits dafür, um unter anderem die bereits kontrovers diskutierte Erweiterung des Marie-Curie-Gymnasiums zu verhindern.

Die Gemeindevertreter im benachbarten Glienicke einigten sich darauf, das Thema des dort gemeinsam mit der FDP gestellten Antrags im nächsten Sozialausschuss am 16. August zu beraten. Er rechne damit, dass der von Matthias Kahl in dem Gespräch angekündigte Planentwurf bis Anfang August in Glienicke zur Stellungnahme vorliege, sagte Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP). „Dann hätten wir sogar schon eine Grundlage für die Beratung im Sozialausschuss“, sagte er außerdem.

Klein, aber fein: Die Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf. Quelle: Archiv/Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Von Helge Treichel