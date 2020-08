Glienicke

Eigentlich waren Vorsitzende Sabine Krüger und ihre Mitstreiter vom SV Glienicke am Montagabend wegen der Sportförderrichtlinie und der Hallenmiete in den Sozialausschuss gekommen. Die Zuschüsse könnten angesichts der Glienicker Haushaltssituation schrumpfen, die Mieten steigen. Doch dann offenbarte sich kurzfristig noch ein ganz anderes Problem: Die Halle 1 der Dreifeldhalle ist aktuell nicht für die Sportler nutzbar. Rund 110 Volleyballer sind davon betroffen – weiblich, männlich und der Nachwuchs. Jeweils bis zur nächsten Woche sei sie bislang vertröstet worden, sagte Sabine Krüger. Doch die Halle werde dringend gebraucht. Am 22. September beginne der Punktspielbetrieb.

Sabine Krüger vom SV Glienicke ergriff in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses am Montagabend das Wort. Weitere Vorstandsmitglieder waren vor Ort. Quelle: Helge Treichel

Grund für die Baumaßnahmen in der Dreifeldhalle ist der Brandschutz. Die Technik wird aufgerüstet, damit die Zuschauerzahl künftig nicht begrenzt werden muss. Jedoch würden sich die Arbeiten bis in den November hinein hinziehen, informierte Fachbereichsleiterin und Vizebürgermeisterin Jana Klätke auf die Nachfrage hin. Und das, obwohl ständig vier Mitarbeiter vor Ort seien, um das Projekt voranzubringen. Die Halle 1 werde in dieser Zeit als Lagerraum benötigt. Gegenwärtig gebe es zwar durch Corona bedingte Lieferengpässe bei der Elektronik, die verbaut werden soll, jedoch wirke sich das nicht negativ aus, weil andere Arbeiten vorgezogen würden. Glück sei auch, dass im Bestand nichts Unangenehmes entdeckt wurde, das Verzögerungen verursachen könnte.

Die Glienicker Dreifeldhalle mit der Alten Halle links daneben. Die Brandschutzanlagen werden gegenwärtig modernisiert. Quelle: Helge Treichel

Der Verein mit seinen insgesamt 930 Mitgliedern versuche nun, durch den Tausch von Trainingszeiten zwischen den Abteilungen eine Lösung herbeizuführen. Parallel werde versucht, zunächst Auswärtsspiele zu organisieren. Aber die Landes-Pokalrunde am 4. Oktober, für die sich der Verein bewerben wollte, könne nun definitiv nicht in Glienicke ausgetragen werden, bedauert Sabine Krüger. „Hätten wir das eher gewusst, hätten wir schon früher reagieren können“, sagt sie.

Hinsichtlich der Mieten und der Förderung konnte die Vereinschefin zunächst aufatmen. Das Thema Sportförderung wurde vertagt, da die Fraktionen über das Vorgehen noch uneins sind. Zu den kostendeckenden Mieten soll auf Vorschlag der AfD eine Arbeitsgruppe gebildet werden, um zielgerichtete Lösungen zu erarbeiten. Für den SV Glienicke wiegt das Thema schwer, weil der Verein Jährlich etwa 15 000 Euro an Pro-Kopf-Förderungen erhält, dem aber bereits jetzt 20 000 Euro an Mietkosten gegenüberstehen. Sabine Krüger: „Wir hoffen, dass die Fraktionen ein Erbarmen mit uns haben.“

Blick durch die Scheibe: Halle 1 wird als Lagerraum genutzt. Quelle: Helge Treichel

