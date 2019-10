Glienicke/Nordbahn

Revierpolizisten des Polizeireviers Hennigsdorf überwachten am Mittwochvormittag etwa drei Stunden lang das Verkehrsgeschehen am Stoppschild beziehungsweise an der Haltelinie in der Märkischen Allee/Ecke Hauptstraße in Glienicke/ Nordbahn. Insgesamt 53 Kraftfahrzeugführer beachteten in dem genannten Zeitraum nicht das absolute Haltegebot an der Haltelinie beziehungsweise an dem Stoppschild auf dem Schulweg und wurden, ebenso wie drei Kraftfahrzeugführer, die nicht angeschnallt waren, kostenpflichtig verwarnt.

Von MAZonline