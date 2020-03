Hans Günther Oberlack: Arbeit im Rathaus mit Sicherheitsabstand

Glienicke

„Wir halten die normale Aufgabenerfüllung soweit als möglich aufrecht“, sagt Glienickes Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack ( FDP) über die Arbeit der Verwaltung in der Corona-Krise. Allerdings haben sich die Arbeitsformen geändert. „Die Kernarbeitszeit entfällt derzeit bis auf weiteres. Außerdem werden die Modelle Homeoffice, Arbeit nach Dienstplan, Einsatz in anderen Bereichen und die reguläre Wahrnehmung der Arbeit am Dienstort angeboten“, erklärt Oberlack. In der Gemeindeverwaltung gelten jetzt Sicherheitsvorkehrungen. So sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten, Händeschütteln vermeiden und sich regelmäßig die Hände waschen. Ebenfalls soll direkter Kontakt zueinander vermieden werden, was durch E-Mail und Telefon auch möglich sei, sagt er. Trotz des Ausnahmezustandes bleibt dem Bürgermeister nach Dienstende etwas Zeit. „Dadurch dass die Gremiensitzungen und die gesellschaftlichen Termine entfallen, hat sich die Nettobelastung für mich nicht nennenswert erhöht“, sagt Oberlack. „Insofern kann ich mein bisher schon schmales Freizeitbudget beibehalten. Mir fehlt allerdings mein Training zweimal die Woche. Und Home-Sport ist nicht dasselbe.“

Von Wiebke Wollek